Une chatte errante court vers un homme et saute dans ses bras dans l'espoir de vivre une vie meilleure

Un habitant du Maryland (États-Unis) a fait une rencontre inattendue, au cours du mois de décembre 2021. En se rendant à la banque, une chatte errante a sauté dans ses bras et a décidé de le suivre.

Que feriez-vous si un animal errant sorti de nulle part viendrait se nicher dans vos bras ? Dan, un garagiste, a adopté un noble comportement.

Marchant dans la rue en direction de sa banque, il a entendu un faible miaulement. Il s'est alors arrêté et a regardé sous une voiture garée : une jeune chatte y avait trouvé refuge.

« Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je l'ai appelée, elle a couru et a sauté dans mes bras », a révélé l'amoureux des animaux et fier papa de 2 chats à Lovemeow. Dan a inspecté la zone pour voir si d'autres félins rôdaient et s'il ne manquait pas un animal de compagnie à quelqu'un. Mais il n'a trouvé personne.

© Dan - Aspen Hill Exxon

Une rencontre salvatrice

Le bon Samaritain, ravi de l'étreinte chaleureuse de sa nouvelle amie à fourrure, s'est rendu dans la clinique vétérinaire la plus proche. Le soigneur n'a repéré aucune puce électronique.

© Dan - Aspen Hill Exxon

Ce jour-là, Dan est parti travailler dans son garage en compagnie de la chatte. Cette dernière a illuminé la journée de tous les employés et clients ! « Nous avons installé un petit lit, de la nourriture, de l'eau et un bac à litière », a expliqué l'homme au grand cœur.

La boule de poils n'a cessé de suivre son sauveur, lui offrant « un coup de patte » et se frottant tendrement contre lui.

© Dan - Aspen Hill Exxon

En quête d'une vie meilleure

À la fin de sa journée de travail, il a ramené sa jeune protégée à la maison. L'animal n'a pas quitté son bras durant tout le trajet : il était heureux de ne plus jamais avoir à errer dans les rues.

Le garagiste a tenté, une nouvelle fois, de retrouver ses éventuelles propriétaires sur les réseaux sociaux. En vain. Les jours ont défilé, personne n'est venu réclamer la chatte.

© Dan - Aspen Hill Exxon

Dan a voulu lui dénicher la meilleure famille possible, où elle serait aimée et gâtée. « J'ai déjà 2 chats, l'un est plus âgé et un peu grincheux, nous avons donc décidé qu'il était préférable de lui trouver un autre foyer », a déclaré Dan.

© Dan - Aspen Hill Exxon

Ce sont des amis proches, parents de la meilleure copine de sa fille, qui l'ont recueillie et l'ont nommée Lily. « Elle se porte bien et aime absolument la vie. Nous savons qu'elle n'aura que de l'amour pour le reste de ses jours », a ajouté Dan. Lui et ses collègues reçoivent régulièrement des nouvelles de Lily.

© Dan - Aspen Hill Exxon

Comme quoi, un simple petit geste de bonté a changé à jamais la vie d'une adorable créature en détresse...