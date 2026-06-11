Milo le chat refuse catégoriquement le sac de transport ventral de son humaine mais change d'avis en voyant sa congénère en profiter (vidéo)

Réputé pour son caractère difficile et son sens aigu de la propriété, Milo a pourtant fini par changer radicalement d’avis sur un accessoire qu’il boudait jusque-là. Il n’a fallu que quelques instants à sa sœur Poppy pour le convaincre… Au point qu’il en est devenu le premier demandeur.

On ne présente plus Milo, le chat tigré le plus exigeant et le plus hautain des réseaux sociaux. On se souvient notamment de l'accueil particulièrement glacial qu'il avait réservé à 2 congénères indésirables arrivés dans son « royaume ». Pourtant, il lui arrive aussi de faire preuve de bonté, comme on avait pu s'en rendre compte lorsque sa famille avait recueilli une jeune chatte découverte sous le capot d'une voiture.



@mrmilothechonk / TikTok

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Milo a de nouveau fait parler de lui récemment sur le compte TikTok « @mrmilothechonk » qui lui est consacré et où ses aventures sont suivies par 2,7 millions de followers.

Les nouveaux arrivants ne sont pas les seuls à être victimes de son « mépris » ; il n'hésite pas non plus à dénigrer ceux qui sont déjà membres de sa famille, à commencer par Poppy, une chatte noire.

Pourtant, c'est cette dernière qui l'a amené à changer d'avis au sujet d'un accessoire qu'il avait choisi de snober au départ.

Leur propriétaire avait, en effet, acheté un sac de transport ventral pour pouvoir les porter sans effort et les garder blottis contre elle. Elle l'a d'abord essayé avec Milo, mais ce dernier s'est empressé de quitter le porte-bébé. Il ne semblait pas convaincu du tout de la pertinence de cette idée.

Pas une si mauvaise idée que cela, en fin de compte

Lorsque son humaine s'en est servie pour porter Poppy, la chatte a tout de suite apprécié l'expérience. Cela n'a pas échappé à Milo, qui est devenu quelque peu « jaloux » de sa sœur.

Voyant à quel point celle-ci était à l'aise, ainsi portée par sa « maman », il a commencé à s'intéresser au sac ventral. Petit à petit, lui qui rejetait catégoriquement l'idée d'être collé à l'abdomen de sa propriétaire s'est mis à le réclamer en s'approchant de celle-ci, puis en lui faisant signe de la patte.

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, partagée le 2 juin 2026 sur TikTok, où elle a généré 4,5 millions de vues, et relayée par Parade Pets :

Le conseil Woopets : le sac de transport ventral est-il vraiment adapté aux chats ?

Oui, mais seulement dans certaines situations. Les vétérinaires et spécialistes du comportement félin rappellent qu'un sac ventral ou une écharpe de portage ne convient pas à tous les chats et ne doit pas remplacer un véritable panier de transport pour les longs trajets ou les déplacements en voiture.

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Il peut être utile pour de courtes sorties avec un chat calme, habitué à être manipulé et à rester contre son humain. Il doit offrir une bonne ventilation et maintenir correctement le corps de l'animal, sans le comprimer.

Il est à souligner que les chats anxieux, très actifs ou susceptibles de chercher à s'échapper y sont généralement mal à l'aise.

Pour les transports en voiture ou les trajets prolongés, les experts recommandent plutôt un transporteur rigide et sécurisé, qui protège mieux l'animal en cas de choc ou de mouvement brusque.

Enfin, un chat doit toujours pouvoir respirer facilement, changer légèrement de position et ne présenter aucun signe de stress (halètement, agitation, vocalises excessives…).