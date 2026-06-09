Couvé par le chien du foyer, ce chaton qui ne devait rester que temporairement vient d’être adopté par sa famille d’accueil (vidéo)

Cookie devait rester le temps des vacances, et se réveillera finalement tous les matins, pour son plus grand bonheur, dans les bras de ses nouveaux parents, et aux côtés de son frère chien protecteur, Blu.

Blu est arrivé dans une famille d’accueil alors qu’il était un tout jeune chaton, raconte Cat Time. Un peu plus tard dans son parcours, il a été placé temporairement chez Vivian Powers, une bénévole expérimentée en matière d’accueil félin. Au quotidien, la bénévole et passionnée des animaux peut compter sur son binôme, Cookie, un Berger Australien très investi dans son rôle de grand frère.

@vivspowers / Instagram

Blu : le meilleur des guides

Blu n’en est pas à sa première mission auprès d’un chaton. Lorsque Vivian Powers a accueilli ce petit pensionnaire, ce fut une joie immense pour le Berger Australien, qui n’avait qu’une envie : fournir son aide à un nouvel ami. Très rapidement, il a pris sous son aile ce petit chaton nommé Cookie.

À travers plusieurs vidéos postées sur Instagram, Vivian revient sur de tendres moments passés entre Cookie et Blu, dans une entente parfaite. À chaque moment de son évolution, le chien a gardé un œil sur son protégé, lui offrant une sécurité et un confort sans égal.

Le plus beau des « échecs »

Vivian, qui a connu Cookie au moment de son sauvetage, et l’a accueilli un peu plus tard, en relais d’une autre famille d’accueil, a avoué avoir été totalement bouleversée. Elle a su un peu plus tard que ce chaton aurait une place différente, et a décidé de l’adopter. Cette issue heureuse, parfois nommée « échec » dans le cadre d’une famille d’accueil, est un bel événement, qui signe aussi l’équilibre qui s’est mis en place dans le foyer, en un temps record.

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