Quand il est d’humeur câline, ce chat roux ne recule devant rien pour montrer son amour à son frère canin (vidéo)

Quand Mango est d'humeur câline, Trooper en profite pleinement ! Ce chat roux et ce Labrador forment un duo attachant qui enchaîne les démonstrations d'affection. Mais comme dans toute fratrie, chacun a son caractère… et le petit félin sait aussi parfaitement rappeler à son compagnon quand il préfère rester tranquille.

Si les chats et les chiens ont parfois du mal à se comprendre, certaines exceptions prouvent que ces 2 espèces peuvent aussi nouer des liens particulièrement forts. C’est le cas de Mango, un chat roux, et de Trooper, un Labrador, qui semblent avoir dépassé ces différences naturelles. Du moins, quand le petit félin est de bonne humeur ! Une vidéo Instagram relayée par CatTime a par exemple récemment capturé un pur moment de tendresse entre les 2 boules de poils.

Une complicité rare

En visionnant ces images, on comprend rapidement que Mango et Trooper forment un duo aussi improbable qu'attachant. Les 2 « frères » y apparaissent assis côte à côte dans une scène débordante de douceur et de complicité. Loin des clichés qui présentent les chats et les chiens comme des rivaux, le chat roux multiplie les marques d'affection envers son compagnon à 4 pattes.

© @michelleinlb / Instagram

Petits coups de tête, frottements affectueux et câlins s'enchaînent tandis que Trooper profite pleinement de ce moment privilégié, allant même jusqu'à poser sa tête contre Mango. Le félin accepte cette proximité avec une patience désarmante, comme s'il avait décidé, le temps d'un instant, de couvrir son frère canin d'amour.

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Cette complicité rare n'a pas tardé à faire fondre les internautes. Visionnée des milliers de fois, la vidéo a d’ailleurs suscité une avalanche de commentaires attendris. « Mango était d'humeur généreuse », plaisante un utilisateur, tandis qu'un autre résume parfaitement le sentiment général : « Un duo adorable ! ».

© @michelleinlb / Instagram

Quand Mango n'est pas d'humeur…

Si cette vidéo témoigne de la tendresse qui lie les 2 boules de poils, il peut également arriver que Mango et Trooper aient de petits désaccords… Comme dans toute fratrie qui se respecte, chacun a ses limites et ses humeurs.

Une autre vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre d'ailleurs ce qui se passe lorsque le chat roux n'est « PAS d'humeur aux câlins ».

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Alors que Trooper tente de se rapprocher de lui, Mango lui fait rapidement comprendre qu'il préfère garder ses distances. Quelques petites morsures et gestes d'intimidation suffisent à refroidir les ardeurs du toutou, qui finit par renoncer après une nouvelle tentative.

Une séquence qui rappelle que leur relation, aussi tendre soit-elle, reste équilibrée. Car si Mango aime visiblement son frère canin, il tient aussi à sa tranquillité !

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Même dans un duo complice comme Mango et Trooper, les limites sont essentielles. Voici comment réagir quand votre chien ou votre chat n’est plus d’humeur aux câlins avec son colocataire à poils :