Une chatte errante que ses maîtres croyaient gravement malade donne finalement naissance à 2 petits chatons

Ce que le couple prenait pour une maladie préoccupante s’est en réalité transformé en une belle surprise. Smokey, leur chatte recueillie et adoptée récemment, a donné naissance à 2 adorables chatons, remplissant leur foyer de bonheur.

Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler « Ok?Nectarine7469 » y a récemment raconté l'histoire à la fois surprenante et attendrissante de Smokey, son amie féline. Un récit que relaie Newsweek .

La Redditeuse et son mari étaient tombés sous le charme de la féline au pelage gris, qui vivait dans l'errance. Elle avait pris l'habitude de s'introduire chez eux, car il y était toujours accueillie chaleureusement. Le couple avait fini par la garder.



Ok?Nectarine7469 / Reddit

Peu après lui avoir ouvert les portes de leur foyer et de leur cœur, ses bienfaiteurs ont commencé à remarquer que son ventre avait pris du volume. Dans le même temps, le comportement de Smokey changeait de manière significative ; elle est devenue encore plus câline et de moins en moins active, préférant passer le plus clair de son temps couchée.

Ils ont d'abord pris l'augmentation de la taille de son ventre pour un signe de maladie. Tout comme le ralentissement de son activité, par ailleurs. Leur inquiétude n'a fait que croître en constatant que son état ne semblait pas s'améliorer par la suite.

Ils ont envisagé toutes sortes de scénarios, y compris les plus préoccupants, puisqu'ils ont même suspecté la péritonite infectieuse féline (PIF), une affection virale grave et potentiellement mortelle causée par une mutation du coronavirus félin (FCoV).

De zéro à 3 chats

Ils ont alors décidé de prendre un rendez-vous chez le vétérinaire. Manque de chance toutefois ; leur voiture est tombée en panne. Alors qu'ils cherchaient un moyen de l'emmener se faire examiner, Smokey les a surpris en mettant au monde 2 magnifiques chatons.

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Ok?Nectarine7469 / Reddit

Elle n'était donc pas malade, mais enceinte. Ses humains étaient à la fois soulagés de la savoir en bonne santé et ravis de voir la famille s'agrandir.

Finalement, ce qui avait commencé par de l’inquiétude s’est transformé en bonheur. Smokey a offert à sa famille le plus doux des cadeaux : 2 adorables petites boules de poils.