En préparant un chat sénior à l'adoption, elle fait contrôler sa puce et découvre une étonnante histoire vieille de 14 ans

Lorsqu’une association a recueilli un chat senior qu'elle s'apprêtait à proposer à l'adoption, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Une simple vérification a réservé une immense surprise, vieille de 14 ans.

Appelé Cookies ou encore Coffee à l'époque, un chat tabby vivait avec 2 de ses congénères dans le Nord chez une dame âgée jusqu'au départ de cette dernière en maison de retraite. Personne dans sa famille ne pouvait s'occuper d'eux. Ils avaient été nourris par une auxiliaire de vie pendant 3 mois, puis des vétérinaires avaient été contactés à leur sujet, dont un basé au Cateau-Cambrésis. Ce dernier a joint l'association Les Amis d'Ivar, à Bachy, qui a pris les 3 félins en charge en novembre 2025, d'après La Voix du Nord .

L'organisation a alors constaté qu'ils n'étaient pas enregistrés au nom de la dame. L'âge de Cookies / Coffee a été estimé à 14 ou 15 ans.

L'équipe des Amis d'Ivar comptait le proposer à l'adoption. Le mercredi 4 février 2026, Alexandra Magy, membre de l'association, l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire pucer, mais celui-ci a d'abord voulu voir s'il ne l'était pas déjà.

Il a eu raison ; le chat porte bien une puce d'identification. Celle-ci a révélé son incroyable trajectoire. Il répond, en fait, au nom de Jack. Il est né en avril 2009 et son propriétaire, prénommé Bertrand, habite Le Pommereuil, toujours dans le Nord. Il l'avait perdu de vue depuis 14 ans.

« Une histoire digne d’un film »

« Une histoire digne d’un film », peut-on lire sur la page Facebook des Amis d'Ivar . En 35 années passées dans le sauvetage animalier, Alexandra Magy dit n'avoir « jamais vu ça ».

Dès qu'il a été joint, Bertrand s'est empressé de se rendre sur les lieux pour récupérer Jack et le ramener à la maison. « J’étais à 500 mètres de chez Alexandra, j’y suis allé tout de suite, raconte-t-il à La Voix du Nord. J’ai appelé ma femme, elle m’a dit 'Je suis submergée de bonheur. La dernière fois que j’ai ressenti ça, c’est quand tu m’as demandée en mariage' ».

A lire aussi : Des policiers portent secours à un chaton caché derrière la glissière de sécurité d'une autoroute, leur collègue en fait le nouveau membre de sa famille



Les Amis d'Ivar / Facebook

Ce dénouement hors du commun montre à quel point l’identification des animaux est essentielle. Une simple puce a suffi à réunir un chat et sa famille après 14 longues années d'absence.