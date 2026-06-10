Un chat strasbourgeois s'échappe de sa caisse de transport et disparaît, une bénévole le retrouve après 2 ans et demi grâce à sa puce

Disparu pendant plus de 2 ans après une évasion chez ses « grands-parents » , Rösti a finalement été retrouvé sain et sauf à plusieurs dizaines de kilomètres de l’endroit où il s’était volatilisé. Son identification par puce électronique a permis à sa famille de vivre d’émouvantes retrouvailles qu’elle n’osait plus espérer.

Habitant Strasbourg, Sélenna Leonhard avait confié, en octobre 2023, son chat Rösti à ses parents qui résident non pas dans le Bas-Rhin, mais à Crusnes en Meurthe-et-Moselle. Le matou au pelage tigré avait alors réussi à s'échapper de sa caisse de transport pour se volatiliser. « Depuis, on n’a jamais eu de nouvelles de lui », raconte sa propriétaire au Républicain Lorrain , qui rapporte son incroyable histoire.

La situation était restée inchangée jusqu'en mai 2026 ; des habitants de Ranguevaux (Moselle), à une trentaine de kilomètres de Crusnes, ont remarqué un félin qui errait seul près d'un ruisseau. Alertée, Jeanne Willette, une bénévole locale, a d'abord pensé « que le chat venait de l’une des nouvelles maisons situées à proximité ». Elle a toutefois décidé d'intervenir.

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Jeanne Willette / Facebook

Ayant appris que les enfants d'une riveraine avaient pris l'habitude de caresser le quadrupède, elle lui a prêté son lecteur de puce d'identification. « Vers 22h, elle m’a envoyé une photo avec le numéro de puce et là je me suis dit “Waouh ! Il appartient déjà à quelqu’un”. C’est un conte de fées », relate la bénévole.

Jeanne Willette a ainsi pu obtenir les coordonnées de Sélenna Leonhard et la joindre. Dans un premier temps, celle-ci a cru à « une arnaque » avant de ressentir joie et soulagement en réalisant qu'il s'agissait bel et bien de Rösti.

« L'identification n'est pas une garantie à 100% pour retrouver un chat égaré, mais elle multiplie les chances »

Jeanne Willette s'est employée à attirer le chat avec de la nourriture. Si le matou s'est approché d'elle et de sa voiture sans grande difficulté, il s'est éloigné dès qu'il a vu la caisse de transport. Fort heureusement, une voisine qui passait par là l'a aidée à le mettre en sécurité.

Le lendemain, Alexandra, la mère de la propriétaire de Rösti, s'est rendue à Ranguevaux pour le ramener à la maison.

« L'identification n'est pas une garantie à 100% pour retrouver un chat égaré, mais elle multiplie les chances », rappelle Jeanne Willette en légende d'une vidéo (ci-dessous) du sauvetage partagée sur Facebook.

L'info Woopets : un chat tigré appartient-il à une race en particulier ?

Non. Le terme « chat tigré » désigne une robe, c'est-à-dire un motif de pelage, et non une race. Ce dessin caractéristique, composé de rayures, de marbrures ou de taches, peut se retrouver chez de très nombreux chats différents.

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Les chats tigrés peuvent ainsi être des chats de gouttière, des chats croisés ou appartenir à des races reconnues. On retrouve par exemple des robes tigrées chez des races aussi variées que le Maine Coon, le Sibérien ou encore le Bengal.

Dans les pays anglophones, les chats tigrés sont souvent appelés tabby.

Enfin, il est important de ne pas tirer de conclusions sur le statut d'un chat uniquement parce qu'il est tigré. Derrière cette robe très répandue peuvent se cacher aussi bien un chat errant qu'un compagnon ayant une famille, comme l'a montré l'histoire de Rösti.