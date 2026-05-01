Après avoir perdu l'usage de ses pattes avant, ce chaton Maine Coon a développé sa propre technique pour jouer en étant sur le dos (vidéo)

A seulement quelques semaines, un jeune Maine Coon appelé Pita a été frappé par une paralysie soudaine des pattes avant, sans qu’aucune cause n'ait pu être identifiée par les vétérinaires. Malgré cela, le petit félin étonne par sa capacité d’adaptation et a même imaginé un jeu bien à lui avec ses pattes arrière. Une scène attendrissante devenue virale sur TikTok.

Greek Garden Maine Coons est un élevage familial de chats de race Maine Coon basé à Lehi, en Utah. Nous vous en avions déjà parlé dans un précédent article au sujet de Thalla et Auxo, 2 chatons qui avaient découvert avec stupéfaction les effets de l'électricité statique sur leur fourrure.

Plus récemment, un autre petit félin issu de cet élevage s'est fait remarquer sur TikTok. Il s'agit de Pita, chaton au pelage roux.

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@greekgardenmainecoons / TikTok

Âgé de 7 semaines, Pita a perdu l'usage de ses pattes avant de manière soudaine et inexpliquée. Cela lui est arrivé lorsqu'il avait 5 semaines et 2 jours. Greek Garden Maine Coons explique qu'il s'est retrouvé paralysé des membres antérieurs du jour au lendemain. La veille, il marchait et courait normalement. Rien ne laissait présager une telle évolution en un si court laps de temps.

Ses propriétaires l'ont emmené aux urgences vétérinaires. Les examens et radiographies n'ont rien décelé, et aucune réponse n'a pu être apportée.

Depuis, ses humains sont à ses côtés 24 heures sur 24, le nourrissant à la main et l'aidant à faire ses besoins notamment. Il suit également des séances de physiothérapie.

Le « jeu des petits orteils » de Pita

Pita a affiché des progrès récemment. Il est désormais capable de s'asseoir seul et s'est remis à ronronner. Sa famille ne désespère pas de le voir un jour retrouver l'usage de ses pattes avant.

Il ne se laisse pas abattre et s'adapte, notamment dans sa manière de s'amuser. C'est ce que montre une vidéo postée le 16 avril 2026 sur le compte TikTok « @greekgardenmainecoons » et relayée par Parade Pets .

On y voit le petit Maine Coon s'adonner à un jeu qu'il a lui-même développé. Couché sur le dos dans son panier, il lève les pattes arrière et se met à les agiter en essayant de les attraper avec la bouche pour les lécher. Ses propriétaires surnomment cela le « toesies game », que l'on pourrait traduire par « jeu des petits orteils ».

Voici la vidéo :

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