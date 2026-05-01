Après avoir perdu l'usage de ses pattes avant, ce chaton Maine Coon a développé sa propre technique pour jouer en étant sur le dos (vidéo)
A seulement quelques semaines, un jeune Maine Coon appelé Pita a été frappé par une paralysie soudaine des pattes avant, sans qu’aucune cause n'ait pu être identifiée par les vétérinaires. Malgré cela, le petit félin étonne par sa capacité d’adaptation et a même imaginé un jeu bien à lui avec ses pattes arrière. Une scène attendrissante devenue virale sur TikTok.
Greek Garden Maine Coons est un élevage familial de chats de race Maine Coon basé à Lehi, en Utah. Nous vous en avions déjà parlé dans un précédent article au sujet de Thalla et Auxo, 2 chatons qui avaient découvert avec stupéfaction les effets de l'électricité statique sur leur fourrure.
Plus récemment, un autre petit félin issu de cet élevage s'est fait remarquer sur TikTok. Il s'agit de Pita, chaton au pelage roux.
@greekgardenmainecoons / TikTok
Âgé de 7 semaines, Pita a perdu l'usage de ses pattes avant de manière soudaine et inexpliquée. Cela lui est arrivé lorsqu'il avait 5 semaines et 2 jours. Greek Garden Maine Coons explique qu'il s'est retrouvé paralysé des membres antérieurs du jour au lendemain. La veille, il marchait et courait normalement. Rien ne laissait présager une telle évolution en un si court laps de temps.
Ses propriétaires l'ont emmené aux urgences vétérinaires. Les examens et radiographies n'ont rien décelé, et aucune réponse n'a pu être apportée.
Depuis, ses humains sont à ses côtés 24 heures sur 24, le nourrissant à la main et l'aidant à faire ses besoins notamment. Il suit également des séances de physiothérapie.
Le « jeu des petits orteils » de Pita
Pita a affiché des progrès récemment. Il est désormais capable de s'asseoir seul et s'est remis à ronronner. Sa famille ne désespère pas de le voir un jour retrouver l'usage de ses pattes avant.
Il ne se laisse pas abattre et s'adapte, notamment dans sa manière de s'amuser. C'est ce que montre une vidéo postée le 16 avril 2026 sur le compte TikTok « @greekgardenmainecoons » et relayée par Parade Pets.
On y voit le petit Maine Coon s'adonner à un jeu qu'il a lui-même développé. Couché sur le dos dans son panier, il lève les pattes arrière et se met à les agiter en essayant de les attraper avec la bouche pour les lécher. Ses propriétaires surnomment cela le « toesies game », que l'on pourrait traduire par « jeu des petits orteils ».
Voici la vidéo :
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@greekgardenmainecoons
We call it the toesies game! Pita is a 7 week old Maine Coon. When he was 5 weeks and 2 days old, we woke up to find him paralyzed. He had been running around just the night before! We rushed him to the ER, but after numerous tests and scans, the vets could not find any answers as to what exactly was wrong with him. We decided to watch and wait for a little bit, to see if his quality of life would improve. Since then we have kept Pita near us 24/7. We do regular physical therapy and feed and potty him by hand. Recently, he has shown dramatic improvement, starting with the toesies game a few days ago and now he is able to sit himself up, hold a standing position if placed in one, and he can take himself all over with his back legs! He is back to purring all the time, and we have every hope he will regain function in his front legs very soon. Pita is such a sweet and curious soul and he deserves the world.? Pokémon Pokopia: Title Screen - Piano Version - CKC
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 14 min
Quel amour de bébé chat.
Il est à croquer
J'espère qu'il aura une belle vie malgré tout
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