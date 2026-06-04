Rescapée d'une maison surpeuplée, cette chatte séniore à la timidité extrême accepte doucement les caresses de sa mère d'accueil (vidéo)

Réputée pour être la pensionnaire la plus craintive du refuge après avoir été retirée d’un environnement marqué par la surpopulation, une chatte séniore s’est d’abord entièrement repliée dans sa caisse de transport une fois placée en famille d’accueil. Toutefois, malgré cette cachette qu’elle refuse de quitter, de discrets signes d’apaisement apparaissent peu à peu, laissant entrevoir l’installation d’un début de confiance envers sa bienfaitrice.

Kayla est mère d'accueil bénévole pour chats, basée dans l'Utah aux Etats-Unis. Propriétaire d'une chienne appelée Rosie, elle est connue sur TikTok où son compte « @rosieandtheshelterpups » rassemble plus d'un demi-million de followers qui suivent le quotidien des chats et des chatons qu'elle prend en charge et aide à prendre un nouveau départ dans la vie. Elle l'avait fait notamment pour cette chatte tigrée craintive et agressive .

Récemment, elle s'est vue confier « la chatte la plus en retrait du refuge » et en a parlé dans une vidéo émouvarouxnte, mise en ligne le 26 mai 2026 et devenue virale en totalisant 3,1 millions de vues. Une séquence que relaie PetHelpful .



@rosieandtheshelterpups / TikTok

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On y apprend que cette féline séniore au pelage roux avait été sauvée d'une maison surpeuplée. La pauvre en était sortie totalement traumatisée et renfermée sur elle-même.

On la voit couchée au fond d'un carton placé dans son box de refuge. Kayla passe la main pour la caresser, mais elle n'est clairement pas rassurée ; elle tente de reculer, mais ne peut pas le faire, étant littéralement dos au mur. Elle finit néanmoins par accepter le geste de tendresse de la bénévole, sans jamais esquisser le moindre geste hostile à son égard.

@rosieandtheshelterpups still can’t believe our sweet senior girl came from a hoarder house… but I’m so glad she is going to have a clean & quiet environment to open up in while we find her a forever home ???? #seniorcat #orangecat #sheltercat #fostercat ? original sound - rosieandtheshelterpups

Des progrès malgré tout

Kayla ne l'a entendue miauler que lorsqu'elle l'a placée dans la caisse de transport. Jusque-là, elle était restée totalement muette.

A la maison, elle lui a aménagé une pièce confortable et lumineuse, avec couchages, arbres à chat, cachettes, litière et eau. Elle lui a ouvert la porte de la caisse, mais la chatte a préféré y rester.

Quelques jours plus tard, la mère d'accueil a posté une autre vidéo pour donner des nouvelles de sa protégée. Celle-ci est toujours aussi réticente à quitter la caisse. Elle ne le fait généralement que pour manger, puis y retourne aussitôt. Kayla doit l'obliger à sortir de temps en temps pour lui donner ses médicaments.

Même si les progrès sont lents, ils sont bel et bien là, et la confiance commence à s'installer.

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Le conseil Woopets : comment aider un chat très craintif à sortir de sa caisse sans le traumatiser ?

Lorsqu’un chat adopté ou accueilli choisit de rester dans sa caisse, ce n’est pas un refus, mais une stratégie de survie. Forcer la sortie peut ralentir encore davantage l’adaptation. L’objectif est de transformer progressivement cet espace en base de sécurité, tout en rendant le reste de la pièce plus attractif. Voici quelques conseils allant dans ce sens :