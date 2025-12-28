Elle découvre un minuscule chaton dans sa chambre d'hôtel et comprend vite qu'elle ne pourra plus se passer de lui malgré sa vie de globe-trotter

Certaines rencontres peuvent changer des vies. C’est ce qui est arrivé à Melissa, une grande amoureuse d’aventures, lorsqu’une minuscule féline s’est invitée sur son chemin et a fait naître une histoire aussi tendre qu’inattendue. Ce duo improbable, devenu inséparable, témoigne aujourd’hui d’un lien forgé dans l’urgence, puis renforcé par un véritable coup de cœur.

Melissa est passionnée de voyages, enchaînant les périples à travers l’Amérique latine notamment. C’est justement lors de l’une de ses aventures qu’elle a rencontré celle qui est devenue sa meilleure amie pour la vie : une jeune chatte qu’elle a appelée Milagro. Elle en parle dans une vidéo émouvante publiée par The Dodo .

Alors qu’elle était dans son hôtel, Melissa avait découvert un tout jeune chaton tabby gris, seul dans la cuisine. Âgé de 3 semaines, il avait encore besoin de sa mère, mais celle-ci était introuvable.



The Dodo

La petite féline n’aurait pas pu survivre dans ces conditions. Melissa l’avait enveloppée dans son écharpe, puis lui avait donné du lait maternisé. Elle avait passé toute la nuit à ses côtés pour veiller sur elle et la nourrir toute les heures. La jeune femme ne savait pas si sa protégée allait tenir le coup jusqu’au matin, mais celle-ci l’avait fait. D’où son nom, “milagro” signifiant “miracle” en espagnol.



The Dodo

Elle l’avait emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier a constaté que le chaton était en bonne santé ; il ne souffrait que d’un léger problème digestif.

De maîtresse temporaire à maîtresse pour toujours

Melissa s’était donné pour mission de l’aider à grandir, puis de lui trouver une famille aimante. Elle l’a vue effectuer ses tout premiers pas et révéler son attachante personnalité.



The Dodo

Au fil du temps, la jeune femme a compris qu’elle aurait eu du mal à se séparer d’elle. L’idée de l’adopter germait dans son esprit, mais elle hésitait encore, car elle se demandait si sa vie de globe-trotter pouvait convenir à Milagro. Après y avoir mûrement réfléchi, elle a finalement décidé de la garder.

La minette l’accompagne désormais partout, sur les routes comme à bord des avions. Elle a d’ailleurs vécu son tout premier vol à l’âge de 4 mois et fêté son premier anniversaire au Mexique.



The Dodo

Désormais complices à chaque étape de leurs escapades, Melissa et Milagro prouvent qu’un simple hasard peut tout changer.

A lire aussi : "Je n’ai pas pu m’empêcher de rire" s'amuse un commerçant croyant assister à un phénomène paranormal alors qu'un chat en est la cause (vidéo)