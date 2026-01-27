Ayant emménagé depuis peu, ils reçoivent un accueil chaleureux peu commun de la part du chat des voisins (vidéo)

Emménager dans un nouveau logement réserve parfois des surprises, certaines bien plus attendrissantes que d’autres. Pour cette famille, l’arrivée s’est accompagnée d’une rencontre féline aussi intrigante que charmante, qui a rapidement fait fondre les internautes.

Malheureusement, il existe de nombreuses histoires de gens qui, en emménageant dans leur nouvelle maison, découvrent un ou plusieurs animaux abandonnés sur place par les anciens locataires ou propriétaires. C’est ce qu’avait vécu cette mère de famille ayant finalement pris la décision d’adopter la chatte résidente appelée Angel.

Le récit dont il est question cette fois-ci est bien différent. Il est raconté par Hannah, qui se fait appeler “@omgilovelibraaaaaaaass” sur TikTok, et relayé par Newsweek .

Le père d’Hannah venait tout juste d’acheter une maison, et la famille était en plein emménagement. La jeune femme a alors été surprise de voir un adorable chat roux se tenant devant la porte. Elle pouvait le voir clairement assis derrière la chatière. Il observait très attentivement les occupants pendant qu’ils s’employaient à déballer les cartons.



@omgilovelibraaaaaaaass / TikTok

Appartenait-il à ceux qui habitaient ce logement avant l’arrivée d’Hannah et des siens ? Vivait-il dans l’errance ? La tiktokeuse se posait bon nombre de questions au sujet de cet inattendu visiteur à vibrisses. Les nombreux internautes ayant vu sa vidéo, mise en ligne le 10 janvier 2026 et devenue virale avec près d’un demi-million de vues au compteur, s’interrogeaient, eux aussi, en commentaires.

Voici d’abord ladite vidéo :

Il a bien une maison et une famille qui prend soin de lui

Hannah en a partagé une autre, dès le lendemain de la première, afin de répondre aux questions des personnes qui s’inquiétaient à propos du chat et les rassurer.

Elle leur a ainsi expliqué qu’il avait déjà une famille, celle des voisins en l’occurrence, et qu’il se portait très bien. Hannah a également précisé qu’elle et son père le laissaient entrer chez eux autant qu’il le voulait. Dans cette 2e séquence (ci-dessous), on peut effectivement le voir se balader tranquillement dans l’une des pièces pendant que le papa de @omgilovelibraaaaaaaass installe les meubles.

A lire aussi : Le regard inquiet de leur chat sur la caméra pousse ses propriétaires à rentrer en urgence pour prévenir un incendie (vidéo)

Ses visites sont des moments de pur bonheur pour Hannah et sa famille, qui ne pouvaient pas rêver meilleur accueil.