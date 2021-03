Une chatte enceinte abandonnée en plein hiver tente de remonter la pente avec son seul chaton

A 11 jours, il a ouvert les yeux et commencé à découvrir son environnement. Dès qu’il sera suffisamment grand et autonome, il pourra être proposé à l’ adoption , tout comme Gisel.

Stef continue d’assurer l’alimentation de Pruno, qui grandit et prend du poids à un rythme normal, sous le regard plein d’amour de sa génitrice.

Le séjour en clinique de Gisel terminé, elle est rentrée à la maison pour retrouver son petit. Si elle ne pouvait pas l’allaiter en raison de ses traitements, elle était soulagée de pouvoir le toiletter et le protéger à nouveau.

Quelques jours plus tard, le travail a commencé pour Gisel. Malheureusement, l’accouchement s’était mal passé. Elle a mis au monde une portée de chatons à la mi-février, mais seul l’un d’eux a survécu, raconte Love Meow .

Sylvie, bénévole à Chatons Orphelins Montréal, est allée chercher la chatte, avant de la confier à Stef, mère d’accueil pour le compte de l’organisation. Elle l’a appelée Gisel et n’a pas mis longtemps à gagner sa confiance.

Quand l’association canadienne Chatons Orphelins Montréal a été informée qu’une chatte enceinte venait d’être abandonnée, elle est aussitôt passée à l’action. L’animal en question avait attiré l’attention d’une adolescente et d’un voisin, qui lui sont venus en aide.

Abandonnée par ses propriétaires alors qu’elle attendait des petits, une chatte a été recueillie par une association, puis par une famille d’accueil qui en a pris soin. Cette dernière s’est montrée tout aussi bienveillante et protectrice envers le seul chaton survivant de sa portée.

