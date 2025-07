Un « homme à chiens » sauve un chaton agonisant sur la route et ne voit désormais plus la vie sans lui

Quand il vivait à Czestochowa, en Pologne, Jakub a sauvé un chat à l’agonie . La pauvre boule de poils gisait au milieu de la route. 2 ans après son sauvetage, l’animal se porte à merveille et vit sa meilleure vie aux côtés de son héros.

En mai 2023, Jakub a trouvé avec sa collègue journaliste un pauvre petit félin au milieu de la route, dans sa ville natale de Czestochowa.

« J’ai trouvé ce petit bonhomme mourant dans la rue. Je n’avais jamais eu de chat auparavant, mais je ne pouvais pas le laisser là, explique le jeune homme, qui s’est toujours considéré comme une « personne à chiens », sur la plateforme Reddit, je l’ai donc emmené avec moi, d’abord à la maison, puis chez le vétérinaire. Et… Cela fait 2 ans que je me suis trouvé un compagnon à 4 pattes affectueux. »

© Reddit u/Mighty_He-Man

Lors de son sauvetage, qui s’est déroulé dans la nuit, l’animal – nommé par la suite Bandi – avait le nez qui coulait et des croûtes autour des yeux, rapporte Newsweek. Il souffrait également de difficultés respiratoires, « mais il était vivant ». Au cours de la consultation, le vétérinaire a averti le bon samaritain que « sauver ce chat serait très difficile et coûteux ».

© Reddit u/Mighty_He-Man

Un chat avec une forte volonté de vivre

En raison de ses divers problèmes de santé (gale auriculaire, infestation de vers…), Bandi a bénéficié de nombreux soins. Pratiquement aveugle à cause de son infection, le petit félin a aussi bénéficié d’un nettoyage régulier des yeux et des oreilles durant les semaines qui ont suivi son sauvetage.

« Pourtant, son corps n’a pas lâché. La volonté de vivre qui l’avait soutenu cette nuit-là l’a accompagné tout au long de sa convalescence, poursuit Jakub, à l'automne 2023, c'était un jeune chat relativement en bonne santé, vif, sociable et espiègle. Durant sa convalescence dans ma maison familiale, où je vivais avec ma mère et ma grand-mère, il a été entouré de monde dès le début, y compris de voisins et de proches qui nous rendaient visite. Il n'a donc jamais eu peur des étrangers. »

Le 20 juin 2025, soit 2 ans après cette rencontre salvatrice, Jakub a partagé des photos de son petit protégé afin de montrer sa belle évolution. Des images qui réchauffent le cœur !

© Reddit u/Mighty_He-Man

« Je suis sûr qu’il vous en sera éternellement reconnaissant »

Aujourd’hui, Bandi vit à Varsovie avec Jakub et sa petite amie. Il a une nouvelle grande sœur féline de 17 ans, Kicia, avec laquelle il s’entend bien. La relation qu’il a nouée avec son sauveur s’est considérablement renforcée au fil du temps. Ces 2 âmes sœurs sont inséparables et très complices !

« Il déborde d’énergie et est curieux. Il est très bavard et exprime souvent ses besoins, surtout lorsqu’il s’agit de jouer, indique Jakub, nous adorons nous courir après dans l’appartement, nous tendre des embuscades et nous faire des câlins. »

© Reddit u/Mighty_He-Man

En découvrant son témoignage, de nombreux utilisateurs de Reddit ont senti leur cœur fondre. « Merci beaucoup, c’est comme ça que l’amour change tout », écrit l’un d’entre eux. « Vous lui avez rendu un service merveilleux. Je suis sûr qu’il vous en sera éternellement reconnaissant », conclut un autre internaute.