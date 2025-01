Une chatte et ses nouveau-nés abandonnés par leur famille retrouvent l'amour dans un foyer d'accueil dévoué

Au début du mois de janvier, un agent immobilier australien a trouvé une chatte et ses 4 nouveau-nés après le départ de locataires. Malheureusement, 2 chatons ont perdu la vie. À la suite de cette découverte, la mère et ses petits ont été pris en charge par l’association Best Friends Felines.

Il y a quelques semaines, Nikki et son équipe de Best Friends Felines ont reçu un appel concernant une famille de chats ayant grandement besoin d’aide. Un agent immobilier avait découvert la mère et ses 4 chatons après le départ de locataires, qui les avaient abandonnés.

La chatte, nommée Golda, était effrayée. De plus, « elle ne montrait aucun intérêt » envers ses petits et « n’avait aucune idée de ce qu’elle devait faire avec eux ». Bien que tous les efforts aient été déployés pour les sauver tous, 2 nouveau-nés n’ont pas survécu. Les bébés restants, Eli et Asher, se sont battus de toutes leurs forces pour vivre.

© Best Friends Felines

Golda est « soulagée »

Placées en famille d’accueil, les 3 boules de poils ont reçu de nombreux soins. Les bénévoles ont notamment veillé à ce que les chatons soient bien nourris. Golda, fiévreuse à cause d’une infection, a reçu un traitement spécifique.

Au fil de sa guérison, elle a commencé à se sentir plus à l’aise et à s’intéresser davantage à sa progéniture. Comme le rapporte Love Meow, « elle semblait soulagée d’avoir des humains gentils pour l’aider ».

© Best Friends Felines

« Avec la disparition de la fièvre et l’apparition d’un sentiment de bien-être, sa personnalité s’est révélée, indiquent ses protecteurs, c’est une si gentille petite chatte, elle ronronne, donne des coups de tête et adore les câlins. »

© Best Friends Felines

La famille de chats se porte bien

La famille d’accueil a particulièrement soutenu Eli, qui avait du mal à prendre du poids. « Nous l’aidions à téter Golda toutes les 2 heures et nous avons essayé à plusieurs reprises de lui proposer un biberon, ce qu’il a catégoriquement refusé et contre lequel il s’est battu », confient les membres de l’association.

Au bout de plusieurs jours, l’une des soigneuses a finalement réussi à le convaincre de boire du lait maternisé au biberon. « Il est maintenant nourri au biberon plusieurs fois par jour. Son poids monte en flèche », précisent ses anges gardiens, ravis de ses progrès. Quant à Asher, il grandit bien et s’avère actif !

A lire aussi : Une bibliothèque propose des recommandations de livres mais aussi de chats à adopter

© Best Friends Felines

Grâce à ce sauvetage, Golda et ses chatons s’épanouissent dans un foyer bienveillant. Ils évoluent aux côtés d’humains au grand cœur, qui répondent à tous leurs besoins.

Lorsque tout ce beau petit monde sera prêt et en âge, il sera stérilisé et proposé à l’adoption. Ce sera l’occasion d’écrire un nouveau chapitre !