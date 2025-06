Ce chat livré à lui-même ne supportait plus la présence humaine, mais l’amitié d’un autre chat a changé sa vision de la vie

Dilly a un passé particulier. Il a vécu dans une épicerie durant de nombreuses années. Il allait et venait au rythme de ses envies. Lorsque la boutique a fermé, le chat s’est retrouvé à la rue, perdant tous ses repères. Survivant comme il le pouvait, il a fini par être secouru par un refuge, et placé en famille d’accueil.

La capture de cet ancien chat de magasin n’a pas été facile. Dilly qui avait côtoyé les humains par le passé les craignait désormais comme s’ils étaient de véritables ennemis. Il aura fallu plusieurs jours pour que les bénévoles de Greenpoint Cats arrivent à leurs fins racontait Love Meow.

« Il a reçu une attention humaine minimale »

Malgré sa vie précédente, Dilly laissait apparaître un comportement de chat errant. Les bénévoles ont découvert plus tard que le félin avait bien un maître, également propriétaire de l’épicerie, mais qui ne s’occupait quasiment pas de lui. Ils témoignaient : « Il passait beaucoup de temps à l’extérieur ».

« Il ne me laissait pas le toucher »

Assez rapidement, Dilly a été mis entre les mains de Geneviève, une mère d’accueil ayant l’habitude de prendre en charge des chats réservés et sur la défensive. Gardant ses distances avec la bienfaitrice, le félin ne se rapprochait d’elle qu’au moment des repas. La bénévole se souvient : « Il ne me laissait pas le toucher, mais semblait m’aimer, ou au moins la nourriture que je lui donnais ».

Une rencontre féline salvatrice

Geneviève a décidé d’opter pour la patience. Elle a laissé Dilly interagir avec ses autres chats, dont Calvin, un félin particulièrement empathique. Ce fut le déclic pour son pensionnaire qui a tout de suite baissé sa garde et a commencé à montrer des signes de tendresse. Les signes physiques étaient là : ses oreilles se sont abaissées, sa queue s’est relevée et son regard s’est adouci. Dans la continuité, Dilly a ouvert son cœur à Geneviève, ayant compris qu’elle était là pour son bien avant tout.

Apprendre en imitant

Dilly a commencé à accepter les caresses autour des moments de repas, là où il se montrait le plus motivé pour l’interaction. Ensuite, il est venu plus spontanément vers elle, imitant son acolyte Calvin, très sociable. Les photos communiquées par Geneviève montrent bien le changement radical d’attitude de Dilly, qui n’a plus rien d’un chat peureux parmi les siens. Selon l’association, le félin aura appris le plus important en famille d’accueil, à savoir « que les gens ne sont pas si mauvais ».