Une gardienne de chats parvient à trouver le secret pour approcher un félin craintif (vidéo)

Julie a l’habitude de garder des chats et sait à quel point ils ont tous des personnalités différentes. Certains sont très avenants tandis que d’autres ont du mal à pointer le bout de leur nez. Bo, son nouveau client félin, faisait partie de cette seconde catégorie, mais elle a vite su comment apprivoiser son cœur.

Julie Nashawaty a l’art et la manière pour parler aux chats. Par sa profession, pet-sitter, elle en côtoie des dizaines régulièrement et sait s’adapter aux diverses situations. Récemment, elle a fait la connaissance de Bo, un tabby particulièrement craintif. Sa façon d’interagir avec lui a fini par le mettre en confiance et un petit cadeau a aussi joué en sa faveur.

Par expérience, Julie sait qu’il n’est pas nécessaire de forcer l’interaction avec les chats craintifs. Cela ne va qu’aggraver leur anxiété, alors la gardienne préfère leur laisser l’espace et le temps dont ils ont besoin pour sortir de leur coquille. C’est exactement ce qu’elle a fait avec Bo, comprenant qu’il avait besoin de temps et d’espace pour l’accepter.

@julienashawaty / TikTok

Une rencontre émouvante

Julie venait quotidiennement lui rendre visite en tentant de ne pas trop interférer dans ses habitudes. Au bout du 4ème jour, elle a eu l’excellente surprise de le voir, ce qui n’avait pas été le cas depuis puisqu’il se cachait habituellement derrière le lave-linge. L'animal est sorti de sa tanière et a marché joyeusement vers la femme, ce qui a mis cette dernière en joie.

En le voyant s’approcher, elle lui a tendu un jouet, qu’elle lui avait précieusement gardé, et le lui a offert. Bo l’a immédiatement adoré et ne l’a plus lâché ensuite. Une scène que Julie a immortalisée avec sa caméra avant de la partager sur TikTok.

Comme on l’entend dans la vidéo, elle était très heureuse de pouvoir enfin passer un moment privilégié avec Bo. Elle a déclaré à Newsweek : « Il m'a enfin fait suffisamment confiance pour jouer, me témoigner de l'affection et se détendre. C'était un moment si doux. J'ai hâte que sa mère revienne en voyage pour le revoir ».

Bo était certainement très ravi de la revoir le lendemain et toutes les autres fois. Leur relation a commencé difficilement, mais une amitié a fini par naître !