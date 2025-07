Après des années à survivre dans la rue, ce chat reconnaissant passe son temps à câliner ses bienfaiteurs

Jasper s’est aventuré de jardin en jardin dans l’espoir de trouver de la nourriture. Pendant un an, le chat errant a pris l’habitude de rendre visite à une famille bienveillante, qui lui offrait des repas avec plaisir. Mais un jour, l’animal blessé a eu besoin de bien plus qu’une gamelle pleine…

Comme le rapporte Love Meow, une famille américaine s’est toujours montrée bienveillante envers les félins errants de son quartier. En plus de leur laisser de l’eau et de la nourriture en permanence, elle avait construit des petits abris pour les protéger des intempéries sur sa terrasse.

Un jour, elle a fait la rencontre de Jasper, qui est arrivé affamé. Après avoir englouti son repas, le chat à la robe crème est revenu de manière régulière pour contenter son petit estomac et savourer une sieste en sécurité.

© Chatons Orphelins Montréal

Une disparition inquiétante

Un an après sa première visite, Jasper a soudainement disparu pendant plusieurs semaines. Ses bienfaiteurs, très inquiets en raison de la baisse des températures, guettaient désespérément son retour.

Leur plus grand souhait a fini par être exaucé ! Le doux félin a fait son grand retour, mais arborait une blessure. Il s’était probablement battu avec d’autres animaux, et avait besoin d’aide.

Ses nourrisseurs ont donc installé une cage sur la terrasse, afin de le sortir de la rue. Une fois attrapé, Jasper a été mis en sécurité. Ce jour-là, il a fait ses adieux aux affres de l’errance, et s’est endormi dans un lit douillet, le ventre plein, l’esprit serein.

© Chatons Orphelins Montréal

« Il attendait ça depuis toujours »

Par la suite, l’association Chatons Orphelins Montréal l’a pris sous son aile et l’a confié à une famille d’accueil. « Il a une petite fracture aux côtés qui n’a pas bien guéri, mais qui ne lui cause aucune douleur, expliquent les bénévoles, il a passé la plupart de son temps à dormir après son arrivée dans son foyer d'accueil, reprenant peu à peu des forces. »

© Chatons Orphelins Montréal

Au fil des jours et des soins, Jasper a repris du poil de la bête. Il a fini par accorder sa confiance aux bénévoles qui l’ont accueilli à bras ouverts, et les aimer profondément. « Il s'est mis à ronronner, tellement heureux qu'on prenne soin de lui, indique l’organisme, on voyait qu'il attendait ça depuis toujours. »

Quelques mois après avoir été secouru, Jasper a été adopté pour le plus grand bonheur de ses anges gardiens. Malheureusement, ce fut un véritable échec. Ses adoptants l’ont rendu à la famille d’accueil 3 mois après son adoption sans aucune explication…

© Chatons Orphelins Montréal

Une fin heureuse

Rassurez-vous, tout se termine bien pour le beau félin ! Très attachée à lui, sa famille d’accueil a décidé de l’adopter. Après des années de survie dans la rue, Jasper profite du confort de la vie en intérieur.

Il passe son temps à se détendre et câliner ses bienfaiteurs, qui ne l’abandonneront jamais. Jasper sait qu’il est là où il doit être, et se sent plus heureux que jamais !

© Chatons Orphelins Montréal