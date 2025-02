Après la lecture d’un article, une femme traverse les États-Unis pour adopter un chat à 3 pattes vivant en refuge

Peu après son sauvetage, Long John, aussi connu sous le nom de LJ, a subi une intervention importante, consistant à une amputation d’une de ses pattes. Trouver un foyer pour ce félin atypique a ensuite été difficile pour les bénévoles. Un jour, après avoir lu un article de Newsweek rapportant l’histoire du félin et ses congénères, une femme a senti qu’elle devait agir pour LJ. 1400 kilomètres plus tard, ce fut chose faite.

« Quand j’ai lu son histoire, mon cœur s’est brisé »

C’est ainsi que Teresa Gonzales, âgée de 45 ans et vivant dans l’État d’Arizona (États-Unis), s’exprimait auprès des journalistes de Newsweek, revenus vers elle à l’occasion d’une actualisation de l’histoire de LJ.

En effet, Teresa avait perdu son félin depuis peu et a été marquée par la ressemblance. Son chat Jimmy n’avait également que 3 pattes et s’était battu pour mener une vie plus normale. Avec son parcours similaire, LJ a rapidement conquis le cœur de l’Américaine.

Teresa a bien ressenti quelques doutes : « J’avais hésité à adopter un autre chat après le décès de Jimmy, mais quand j’ai lu l’article sur LJ, j’ai su qu’il était celui qu’il me fallait », exprimait-elle. La quarantenaire a donc écouté son cœur et a pris la route pour rejoindre le félin se trouvant au refuge Friends of the Alameda, en Californie.

Alameda Animal Shelter

« Il s’est progressivement senti plus à l’aise avec nous »

Les premiers jours de LJ chez Teresa ont été marqués par une certaine anxiété. Le félin s’est caché sous le lit et n’a pas quitté sa cachette durant une semaine. Laissant le temps à son protégé de s’habituer, Teresa a pris son mal en patience. Tout cela a payé lorsque LJ « a commencé à sortir de plus en plus seul ».

A lire aussi : Une femme avoue ne pas souffrir de son célibat car elle a un chat très amoureux à ses côtés toute la journée (vidéo)

Se sentant de plus en plus à l’aise, il a aussi commencé à créer des liens avec Luna, l’autre chatte de la maison.

Au fil des mois, LJ est même devenu un vrai chat d’intérieur, « incroyablement affectueux », préférant les siestes sur le lit que les aventures en extérieur. Fière et heureuse, Teresa s’estime chanceuse de pouvoir partager son quotidien avec un être aussi adorable.