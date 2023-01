Une chatonne fébrile, retrouvée sous une remorque, se métamorphose grâce à un entourage dévoué (vidéo)

Quand on sait l’état dans lequel Cami a été trouvée, on n’ose imaginer ses souffrances. Elle était couverte de puces, n’avait que la peau sur les os, avait la mâchoire cassée et était victime d’une infection respiratoire sévère alors qu’elle vivait sous une remorque près de Las Vegas, dans le Nevada.

Des conditions de vie terribles

Cami se trouvait là avec son frère, lui aussi affaibli par sa vie dans la rue, mais tous les 2 seront sauvés par des personnes au grand cœur. Les bénévoles de C5 et de Hearts Alive Village se sont rendus à leur chevet, puis ces 2 boules de poils ont rejoint le foyer de Nikki Martinez, mère d’accueil pour chats.

« Cami avait aussi la teigne, d’ailleurs. Le vétérinaire m’a dit que si elle était encore vivante dans les prochains jours, ce serait un miracle » confiait-elle à Love Meow. Malgré ce diagnostic terrible et peu encourageant, la petite chatonne s’est battue de toutes ses forces pour survivre.

Une métamorphose surprenante

Cami a fini par « ouvrir les yeux » au bout de 6 jours de combat. « Même avec sa mâchoire cassée, elle arrivait à se nourrir de pâtée seule ». Avec beaucoup de soins et de courage, la petite boule de poils a repris des forces, fait preuve d’un appétit vorace et d’une énergie débordante.

Cette évolution remarquable n’aurait pas non plus été possible sans l’amour de son frère, Earl Grey. Dès les premiers instants, il l’a prise sous son aile et ne l’a jamais laissée tomber. Cami était beaucoup plus craintive que lui, mais a peu à peu accordé sa confiance aux humains en suivant les pas de son allié.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Cami et Earl Grey ont reçu le plus beau des cadeaux il y a peu de temps. Ils ont été adoptés au sein d’une même famille, et sont assurés de vivre ensemble à tout jamais. Confrontés à des débuts difficiles, c’est un avenir fabuleux qui s’offre à eux désormais.