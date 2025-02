Venant d’être adopté, ce chaton répond systématiquement à sa propriétaire lorsqu’elle prononce son nom (vidéo)

Il suffit que sa maîtresse dise « bonjour » pour que la chatonne, Tea, miaule comme si elle lui répondait. L’utilisatrice « @rachelandtea » ajoutait à ce propos aux images : « POV : vous sauvez un chaton, et il répond à chaque fois que vous prononcez son nom ». Pour la minette, c’est une manière à part entière de discuter avec sa nouvelle maîtresse, indiquait Newsweek. Les images ont évidemment suscité beaucoup d’émotions chez les internautes.

Le miaulement et ses nombreuses significations

Le miaulement n’est pas toujours facilement interprétable par les humains. Chez les chats, il est porteur de différents messages, plus ou moins positifs ou négatifs. Le contexte éclaire toujours la signification. Dans une situation nouvelle, le miaulement peut par exemple trouver une explication du côté de la peur, de l’anxiété, ou tout simplement de la curiosité. Lorsqu’un félin est face à un congénère, ses miaulements peuvent signifier une confrontation prochaine.

Pour ce qui est de l’interaction avec les humains, le miaulement est généralement une invitation à la communication. La chatonne de la vidéo s’inscrit dans ce type de dialogue, car le ton de son miaulement répond à la douceur de sa maîtresse qui s’adresse à elle.

Les internautes charmés

La vidéo postée sur TikTok transmet de nombreuses émotions. On comprend que la chatonne a été adoptée en refuge, ou sauvée d’un début de vie difficile. Ayant trouvé sa maison pour la vie, elle semble détendue et en totale confiance. Les internautes sont d’ailleurs nombreux à remercier la famille d’avoir ouvert sa porte à cette adorable féline, qui s’apprête à avoir une vie paisible et sereine.

À travers ses autres vidéos postées sur le réseau social, on comprend que la jeune femme originaire de l’État du Minnesota, aux États-Unis, dédie une grande partie de sa vie à la cause féline. Dans une publication, l’utilisatrice évoquait « l’amour inconditionnel » de son chat, qu’elle compte bien lui rendre en le protégeant.

La construction d’un lien est souvent tout l’enjeu d’une adoption en refuge qui n’a rien d’une évidence. La confiance s’apprend et nécessite du temps et de la patience. La sécurité et l’attention comptent énormément pour ces animaux au lourd passé qui nous touchent par leur reconnaissance sans borne.