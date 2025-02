Un chaton grimpe sur le dos d'un chien promené par son maître qui comprend qu'il vient de trouver un ami pour la vie (vidéo)

On dit que la fortune sourit aux audacieux. L’histoire de Leo, un chaton errant menant désormais une vie heureuse, loin du besoin et des dangers de la rue, en est la parfaite illustration. En surmontant sa peur, il est allé à la rencontre d’un duo qui l’a accueilli à bras et pattes ouver tes.

La vie nous réserve bien des surprises. L’une des plus grandes pour Jo Palma s’est présentée à lui sous la forme d’une adorable petite boule de poils.

Le jeune homme promenait son chien quand un chaton errant d’à peine 2 semaines est apparu. Nullement intimidé, le jeune félin est venu vers eux et a même grimpé sur le dos du canidé. Après avoir fait la connaissance de ce gentil duo, il n’a pas voulu en rester là ; il a décidé de le suivre pendant tout le reste de la balade.



adventurecatleo / Instagram

Le trouvant minuscule et fragile, Jo Palma a décidé de lui tendre la main. « Je savais que si je ne faisais rien, il allait mourir », raconte-t-il à The Dodo. Il a adopté le chaton et lui vite a trouvé un petit nom : Leo.

Le minet s’est rapidement senti à l’aise dans sa nouvelle maison. « Il était complètement heureux d’avoir été recueilli, dit son humain. Il était tellement curieux de tout. »

Jo Palma l’a nourri au biberon et a pris soin de lui. Il a fait en sorte de passer un maximum de temps avec lui. Leo a ainsi pris l’habitude de se tenir à ses côtés pendant les repas et toutes sortes d’activités. Son « papa » l’emmenait même à la salle de sport, en randonnée et à la plage.

« Il était là pour moi. Et j’étais là pour lui »

Le chaton a bien grandi et est devenu un grand et beau chat adulte. Leurs liens n’ont fait que se renforcer avec le temps. Leo a également développé une belle complicité avec le chien de son sauveur.



adventurecatleo / Instagram

En fait, le chaton a aussi sauvé Jo Palma, quelque part, car au moment de leur rencontre, ce dernier traversait une période difficile. « Quand j'avais le plus besoin de quelqu'un, il était là pour moi. Et j’étais là pour lui », confie-t-il à ce sujet.

A lire aussi : Ce chaton orphelin ne se sentira plus jamais seul grâce à 5 petits chats qui l'ont immédiatement accepté dans leur groupe

Leo est un membre chéri de la famille, qui s’est agrandie avec la naissance du premier enfant du couple.



adventurecatleo / Instagram

Ses aventures sont suivies par 125 000 followers sur le compte Instagram qui lui est consacré.