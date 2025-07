Grâce à ses 2 pattes avant repliées, cette petite chatte handicapée a inventé sa propre façon de se déplacer (vidéo)

Lorsqu’Emily a rencontré Junie pour la première fois, elle ne cherchait pas du tout d'animal de compagnie. Encore marquée par la perte récente de son chien, elle n’avait aucune intention d’adopter une nouvelle boule de poils pour le moment. C’est donc tout à fait innocemment que la jeune femme s’est rendue chez un ami qui hébergeait la petite chatte en famille d’accueil. Le reste appartient à l’histoire…

« Elle est incroyable »

Recueillie par le refuge Northwest Animal Companions, Junie avait été abandonnée par sa précédente famille et présentait une particularité unique : 2 pattes avant se pliant vers l'intérieur au niveau des poignets. Selon les vétérinaires, cette déformation n’était pas le résultat d'un accident ou d'une blessure, mais plutôt d'un problème neurologique.

© @juniebskis / Instagram

En rencontrant cette minette unique, Emily a été bouleversée. « J'ai littéralement pleuré quand je l'ai rencontrée », se souvient-elle. « Je me suis dit : "Tu plaisantes ? Elle est incroyable." »

Tandis qu'Emily regardait Junie se déplacer sur la moquette de l’appartement de son ami grâce à ses poignets, il devint évident qu’il était hors de question de partir sans elle, d’autant que la minette ne s'entendait pas du tout avec les autres chats du foyer.

La jeune femme a donc ramené la chatte chez elle pour un essai et Junie n’est plus jamais repartie.

© @juniebskis / Instagram

Une reine de la glisse !

Dans son nouveau foyer, la boule de poils a découvert que le sol était composé de parquet, ce qui a considérablement modifié sa façon de se déplacer… Désormais, elle glisse à toute vitesse, comme une véritable skieuse !

« On savait qu'elle glisserait sur le parquet, mais on ne savait pas que ça ressemblerait à ça. », a raconté Emily à The Dodo. « C'était… la chose la plus mignonne et la plus drôle qu'on ait jamais vue. »

La jeune femme craignait toutefois que cette position soit douloureuse pour la minette. Les vétérinaires l’ont tout de suite rassurée en lui affirmant que ce n'était pas le cas. En voyant Junie glisser sur le sol comme si elle skiait dans la poudreuse, on réalise en effet qu'elle s'amuse beaucoup !

© @juniebskis / Instagram

La minette ne semble d’ailleurs pas de soucier le moins du monde de sa différence. Elle saute sur le lit d'Emily et sur la table de la cuisine avec aisance. Elle apprécie le balcon et s'amuse avec ses jouets, comme tous les chats.

« Elle me surprend toujours par ses talents », a déclaré Emily. « J'adore la surprendre en train de faire quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'elle soit capable de faire. ». Junie est en effet une petite chatte étonnante !