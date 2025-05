Après un incroyable périple à travers 3 pays, un chat disparu depuis un an retrouve enfin sa maîtresse

Lorsque des vétérinaires des West Midlands en Angleterre ont scanné la puce d’un chat errant déposé dans leur clinique, ils ne s’attendaient certainement pas à une telle découverte. Le minou était porté disparu en France depuis un an et il avait parcouru des milliers de kilomètres depuis !

Comme l’annonce à juste titre l’équipe de Southwater Vets à Telford dans les West Midlands (Angleterre) dans un post Facebook : « C'est une histoire tellement extraordinaire qu'elle doit être vraie... ». Le mois dernier, ces vétérinaires anglais ont hébergé un petit félin dans leurs locaux et ce qu’ils ont découvert en scannant sa puce d’identification les a laissés sans voix.

Une incroyable découverte

Le minou, surnommé affectueusement « Pierre », avait été déposé par un chauffeur de poids lourd revenant d’Italie. Le petit chat avait dû se faufiler à l’arrière de son camion de transport et avait parcouru des centaines de kilomètres avant de se retrouver dans cette région de l’ouest de l’Angleterre. En découvrant que l’animal était pucé, les vétérinaires de Southwater Veterinary Group étaient certainement persuadés que le félin était originaire d’Italie. Ils étaient loin du compte…

© Shropshire Star

Le chat, dont le véritable nom est Ushuaia, avait disparu depuis 12 mois de son domicile situé près de Calais, en France ! Personne ne sait comment ce petit aventurier s’est retrouvé en Italie, mais il a vécu un voyage épique à travers 3 pays différents.

« C'était une véritable surprise de voir Pierre amené à la réception, sans aucune idée d'où il venait, ni comment il s'était faufilé dans le camion. », a expliqué Rachel Harvey, responsable du cabinet vétérinaire, au Shropshire Star. « Heureusement, il était pucé et nous avons appris qu'il était enregistré dans une base de données française. Après quelques recherches, la propriétaire de Pierre a été retrouvée et nous avons pu lui parler grâce à Google Traduction. », poursuit-elle.

© Shropshire Star

Une surprise aussi belle qu’inattendue

De l’autre côté de la Manche, Nicole Souillard, la propriétaire légitime du chat, ne s’attendait plus à recevoir une aussi bonne nouvelle après 12 longs mois d’absence. Elle était donc ravie d'apprendre que son félin était vivant et avait hâte de le retrouver.

Après avoir été soigné pour un abcès sous le menton et un ulcère et après 4 semaines de quarantaine, Ushuaia a pu enfin rentrer chez lui près de Calais.

© Shropshire Star

« C'est la fin la plus heureuse que nous pouvions espérer pour une histoire aussi extraordinaire. Pierre est de retour en France auprès de sa famille, sain et sauf après son voyage et avec certainement une histoire à raconter à ses amis ! », a déclaré Rachel avec émotion. « Une pointe de tristesse régnait au sein de l'équipe lorsqu'il a entamé son retour, car nous avions appris à apprécier sa compagnie. », a-t-elle toutefois ajouté. Une jolie histoire de retrouvailles qui rappelle l’importance de faire identifier ses animaux…