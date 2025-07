Un chaton héros sauve ses frères et soeurs en les mettant en sécurité après avoir erré dans le désert (vidéo)

De simple chaton errant à héros de sa fratrie, Toulouse n’a jamais cessé d’étonner. Ce petit félin au grand cœur a marqué le destin de ses frères et sœurs bien avant de couler des jours heureux auprès de sa famille adoptive. Sur TikTok, sa touchante histoire relayée par sa maîtresse fait fondre les internautes, et pour cause ; derrière ses rondeurs actuelles se cache un passé émouvant et plein de courage.