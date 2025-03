11 ans après sa disparition, un homme retrouve son chat disparu grâce à sa micropuce (vidéo)

Pendant des mois, Dave a cherché son félin Rutherford après que celui-ci a disparu de la maison. Les années ont fini par passer et l’homme n’a plus jamais revu son animal. Pourtant, le chat était encore en vie quelque part, ce que son propriétaire a découvert en fin de l’année de 2024.

L’histoire de Dave Dexter, un Américain du Wisconsin (États-Unis) et de Rutherford, son félin au pelage roux, pourrait tout droit sortir d’une fiction. Les amis se sont retrouvés après 11 ans de séparation. Des retrouvailles impensables pour le propriétaire du chat, qui n’avait plus eu de ses nouvelles depuis sa disparition.

Rutherford n’était plus rentré au domicile familial depuis 2013. Il avait quitté la maison un jour et n’avait plus donné signe de vie par la suite. Dave l’a bien cherché durant un certain temps, mais l’espoir de retrouver le quadrupède a fini par s’amincir au fil des années.

Un appel invraisemblable

La vie a repris son cours et 11 années se sont écoulées jusqu’à ce que Dave reçoive un appel inespéré. C’était à la fin de l’année 2024 et son interlocuteur, un vétérinaire qui l’appelait de Géorgie, lui a annoncé une nouvelle absolument incroyable : Rutherford a été retrouvé ! Il se trouvait à environ 1 300 kilomètres de son ancienne maison et son maître a pu être identifié grâce à sa puce électronique.

Difficile de savoir ce que le félin a fait durant toutes ces années ni comment il a pu se retrouver aussi loin. Toutefois, la vie à l’extérieur n’a pas été facile pour lui et il est d’ailleurs arrivé aux urgences animales dans un état catastrophique : « Il a été retrouvé à la frontière de la Caroline du Nord à Dillard, en Géorgie, sur le bord de la route, allongé sur le côté, sans bouger » déclarait Mark Arbitter, le fils du vétérinaire. Des adolescents l’ont vu et lui ont porté secours, précisait ANF. Il a pu être réanimé par les vétérinaires et son état a été stabilisé.

Des retrouvailles tant attendues

Pour Dave, ramener Rutherford était une évidence ! Un rendez-vous a été organisé à l’aéroport d’Atlanta et les amis se sont retrouvés après toutes ces années. Le félin est rentré chez lui auprès de son maître aimant, qui ne l’avait jamais oublié : « Au fond de notre esprit, il y avait un soupçon d'espoir qu'un jour, nous le reverrions [...] Il est rentré chez lui 11 ans plus tard », confiait Dave Dexter.

Un message d’espoir pour tous les propriétaires d’animaux disparus et qu’il rappelle également l’importance de micropucer son animal.