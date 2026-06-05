Une bénévole en deuil est bouleversée lorsqu'un chat reproduit le même coup de tête que son ancien félin et décide de l'adopter (vidéo)
Début 2026, Grace a dit adieu à son chat, Ichabod, après des années de lutte contre une maladie rénale. Alors qu’elle n’envisageait pas de reprendre un félin tout de suite, elle a décidé de devenir bénévole dans un refuge. C’est là qu’elle a rencontré M. Wash, un sosie presque parfait de son défunt chat. Il a suffi d’un coup de tête de sa part pour que Grace se sente face à un signe du destin. Mais elle n’était pas prête à adopter. Ce n’est que quelque temps après qu’elle a été capable de faire son choix, pour leur plus grand bonheur à tous les 2.
Le cœur de Grace s’est brisé en début d’année quand Ichabod, surnommé affectueusement Ichy, est décédé des suites d’un long combat contre une maladie rénale. À ce moment-là, elle ne pensait pas pouvoir adopter à nouveau un chat, mais, amoureuse des félins et désireuse d’aider les animaux, elle a choisi de devenir bénévole dans un refuge. Là, elle participait de façon active à la socialisation des chats avant leur adoption.
@ichysmom / TikTok
« Il m’a tout de suite frappée »
C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre de M. Wash, un félin noir et blanc qui, comme c’était le cas d’Ichy, était atteint du FIV. Grace révélait au média The Dodo qu’il l’avait « tout de suite frappée », mais qu’elle craignait que sa maladie freine les adoptants, alors qu’il pouvait tout à fait vivre comme n’importe quel chat en bonne santé. En s’approchant de sa cage, elle a tout de suite vu que quelque chose de particulier se dégageait du chat. « Il s’est redressé immédiatement. Dès que j’ai croisé son regard, j’ai vu Ichy. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais j’ai vu Ichy dans ce visage adorable. » Mais l’impression étrange ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est accentuée quand M. Wash a eu ce geste à son égard, le même que celui d’Ichy ne cessait d’avoir envers elle : il l’a gratifiée d’un léger coup de tête rempli d’affection. Et ce simple geste a été comme un signe du destin envoyé par Ichy. « Même si cela ressemblait à un signe du destin, j’avais encore un deuil important à faire avant d’être prête à ouvrir à nouveau mon cœur ».
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L’image de M. Wash restait imprimée dans son esprit
Alors qu’elle ne cessait de penser à M. Wash sans pour autant être prête à adopter un nouveau chat, le félin noir et blanc a été adopté. Grace, qui consultait le site du refuge tous les jours pour vérifier que M. Wash était toujours là, a alors ressenti un pincement au cœur, bien qu’elle fût heureuse qu’il ait trouvé une famille. « J’étais bien sûr heureuse qu’il ait été adopté… mais aussi triste, car j’avais l’impression d’avoir peut-être pris la mauvaise décision. Avais-je commis une erreur en ne l’adoptant pas ce jour-là ? Était-il un signe d’Ichy, et l’avais-je manqué ? »
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Le temps a fait son oeuvre
Le temps passait, le deuil faisait son chemin en elle, mais elle ne pouvait se sortir l’image de M. Wash de la tête. Et, peu à peu, elle qui avait dû faire face à la mort de son chat se sentit prête à en accueillir un autre dans sa vie. « Je me souviens avoir dit à mon thérapeute : “Je pense que je suis prête à adopter à nouveau, mais j’aimerais juste qu’Ichy m’envoie un signe pour que j’en sois sûre”. Ça me semblait idiot de le dire à voix haute. » Elle s’est alors mise en quête du chat idéal en se rendant chaque jour sur le site du refuge.
« Il était de retour »
Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que M. Wash avait été ramené au refuge ! « L’incertitude que j’avais ressentie la première fois que je l’avais rencontré avait disparu : cette fois-ci, je savais que c’était mon chat. » Le lendemain matin, elle se rendait au refuge, déterminée à offrir un foyer à ce chat qu’elle voyait comme un signe envoyé par Ichy. Les papiers d’adoption remplis, elle a emmené chez elle M. Wash, rebaptisé Bo, diminutif de Bones en l’honneur d’un personnage du film La Légende de Sleepy Hollow, tout comme c’était le cas d’Ichabod. « Je l’ai ramené à la maison ce jour-là avec une joie que je n’avais pas ressentie depuis le décès d’Ichy. » Un moment qu’elle a choisi de partager sur son compte TikTok @ichysmom.
@ichysmom
Everyone, meet Bo. ???? Thank you, Ichy, for sending someone to look after me when I needed it most. I love you. #adopt #cat #cattok? original sound - Fran Flight
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Deux chats semblables et pourtant très différents
Depuis plusieurs semaines, Grace et Bo vivent heureux et la femme affirme que tous les gens qui le rencontrent tombent sous son charme, de la manière qu’avec Ichy. « En même temps, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient si différents. Ichy, d’une part, ne miaulait presque jamais. Bo, en revanche, me parle toute la journée, tous les jours » confiait-elle au média The Dodo, avant de préciser que Bo était aussi plus énergique que son défunt chat. « Perdre Ichy a été l’épreuve la plus difficile que j’aie jamais eue à affronter, mais savoir qu’il m’a envoyé un ami pour me tenir compagnie m’a un peu aidée à la surmonter. Je ne sais pas comment j’ai pu avoir autant de chance deux fois de suite ! » concluait-elle.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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