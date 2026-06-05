Une bénévole en deuil est bouleversée lorsqu'un chat reproduit le même coup de tête que son ancien félin et décide de l'adopter (vidéo)

Début 2026, Grace a dit adieu à son chat, Ichabod, après des années de lutte contre une maladie rénale. Alors qu’elle n’envisageait pas de reprendre un félin tout de suite, elle a décidé de devenir bénévole dans un refuge. C’est là qu’elle a rencontré M. Wash, un sosie presque parfait de son défunt chat. Il a suffi d’un coup de tête de sa part pour que Grace se sente face à un signe du destin. Mais elle n’était pas prête à adopter. Ce n’est que quelque temps après qu’elle a été capable de faire son choix, pour leur plus grand bonheur à tous les 2.

Le cœur de Grace s’est brisé en début d’année quand Ichabod, surnommé affectueusement Ichy, est décédé des suites d’un long combat contre une maladie rénale. À ce moment-là, elle ne pensait pas pouvoir adopter à nouveau un chat, mais, amoureuse des félins et désireuse d’aider les animaux, elle a choisi de devenir bénévole dans un refuge. Là, elle participait de façon active à la socialisation des chats avant leur adoption.

@ichysmom / TikTok

« Il m’a tout de suite frappée »

C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre de M. Wash, un félin noir et blanc qui, comme c’était le cas d’Ichy, était atteint du FIV. Grace révélait au média The Dodo qu’il l’avait « tout de suite frappée », mais qu’elle craignait que sa maladie freine les adoptants, alors qu’il pouvait tout à fait vivre comme n’importe quel chat en bonne santé. En s’approchant de sa cage, elle a tout de suite vu que quelque chose de particulier se dégageait du chat. « Il s’est redressé immédiatement. Dès que j’ai croisé son regard, j’ai vu Ichy. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais j’ai vu Ichy dans ce visage adorable. » Mais l’impression étrange ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est accentuée quand M. Wash a eu ce geste à son égard, le même que celui d’Ichy ne cessait d’avoir envers elle : il l’a gratifiée d’un léger coup de tête rempli d’affection. Et ce simple geste a été comme un signe du destin envoyé par Ichy. « Même si cela ressemblait à un signe du destin, j’avais encore un deuil important à faire avant d’être prête à ouvrir à nouveau mon cœur ».

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L’image de M. Wash restait imprimée dans son esprit

Alors qu’elle ne cessait de penser à M. Wash sans pour autant être prête à adopter un nouveau chat, le félin noir et blanc a été adopté. Grace, qui consultait le site du refuge tous les jours pour vérifier que M. Wash était toujours là, a alors ressenti un pincement au cœur, bien qu’elle fût heureuse qu’il ait trouvé une famille. « J’étais bien sûr heureuse qu’il ait été adopté… mais aussi triste, car j’avais l’impression d’avoir peut-être pris la mauvaise décision. Avais-je commis une erreur en ne l’adoptant pas ce jour-là ? Était-il un signe d’Ichy, et l’avais-je manqué ? »

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Le temps a fait son oeuvre

Le temps passait, le deuil faisait son chemin en elle, mais elle ne pouvait se sortir l’image de M. Wash de la tête. Et, peu à peu, elle qui avait dû faire face à la mort de son chat se sentit prête à en accueillir un autre dans sa vie. « Je me souviens avoir dit à mon thérapeute : “Je pense que je suis prête à adopter à nouveau, mais j’aimerais juste qu’Ichy m’envoie un signe pour que j’en sois sûre”. Ça me semblait idiot de le dire à voix haute. » Elle s’est alors mise en quête du chat idéal en se rendant chaque jour sur le site du refuge.

« Il était de retour »

Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que M. Wash avait été ramené au refuge ! « L’incertitude que j’avais ressentie la première fois que je l’avais rencontré avait disparu : cette fois-ci, je savais que c’était mon chat. » Le lendemain matin, elle se rendait au refuge, déterminée à offrir un foyer à ce chat qu’elle voyait comme un signe envoyé par Ichy. Les papiers d’adoption remplis, elle a emmené chez elle M. Wash, rebaptisé Bo, diminutif de Bones en l’honneur d’un personnage du film La Légende de Sleepy Hollow, tout comme c’était le cas d’Ichabod. « Je l’ai ramené à la maison ce jour-là avec une joie que je n’avais pas ressentie depuis le décès d’Ichy. » Un moment qu’elle a choisi de partager sur son compte TikTok @ichysmom .

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