Un conseiller municipal new yorkais défend les chats qui vivent dans les épiceries de quartier et veut améliorer leur accès aux soins

A New York, un conseiller municipal souhaite faire évoluer la législation avec le « Bodega Cat Bill », un texte visant à lever la mesure qui empêche les chats de vivre dans les épiceries de quartier. Au-delà de leur maintien dans ces commerces emblématiques, le projet prévoit également des programmes gratuits de vaccination et de stérilisation.

Les « bodega cats » sont bien connus à New York. Ils vivent traditionnellement dans les petites épiceries de la ville, appelées bodegas. Tout en tenant compagnie aux commerçants, ils gardent les rats et les souris à distance.

Au fil des décennies, ces félins sont devenus un véritable symbole culturel, bon nombre de New-yorkais s'attachant à eux et les considérant comme faisant pleinement partie de la vie de quartier.

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Toutefois, leur présence dans ces boutiques n'est pas autorisée officiellement. En vertu des dispositions du code de santé municipal, ils ne doivent pas vivre dans les lieux où on propose de la nourriture à la vente.

Un conseiller municipal espère obtenir la fin de cette interdiction. Frank Morano a, en effet, présenté le « Bodega Cat Bill » le mercredi 15 avril 2026, rapportait NBC New York . Ce projet de loi est donc destiné à permettre aux chats de garder leur place dans les bodegas, mais pas seulement ; il prévoit aussi la mise en place de programmes offrant des services gratuits de vaccination et de stérilisation pour les matous et les minettes en question.

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Une procédure plus complexe à l'échelle de l'Etat

Si ce texte est accepté au niveau municipal, cela pourrait encourager son auteur à œuvrer pour son adoption à l'échelle de l'Etat. Il faudrait, dans ce cas, qu'il soit déposé par un sénateur d’Etat ou un membre de l’Assemblée de l’Etat de New York. Et s'il est adopté, il devrait ensuite être signé par le gouverneur.

Frank Morano n'est pas seulement membre du conseil municipal de New York, représentant notamment Staten Island. Il est aussi une figure médiatique connue auprès de la communauté locale, puisqu'il anime une émission radio où il commente l'actualité, la politique et les sujets de société.