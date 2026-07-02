Perdue depuis des mois cette chatte est retrouvée avec ses chatons près des poubelles d'un refuge par sa famille

Après des mois d'absence, une chatte portée disparue a finalement été retrouvée avec une surprise de taille : elle était devenue maman de 4 chatons. Découverte abandonnée dans un carton près d’un refuge, elle a pu être identifiée grâce à des photos transmises par sa famille.

Récemment, des agents d'entretiens étaient arrivés tôt le matin au refuge de la Central Missouri Humane Society, à Columbia dans le Missouri (Etats-Unis), pour nettoyer l'établissement comme à leur habitude.

Après avoir terminé son travail, l'un d'eux s'est rendu du côté des bennes à ordures pour y déposer les poubelles. C'est là qu'il a découvert un carton censé contenir des mandarines, mais à l'intérieur duquel se trouvaient une chatte et ses 4 chatons, possédant tous un pelage tigré.



Central Missouri Humane Society

Il en a aussitôt informé le personnel du refuge, qui venait d'arriver. Tandis que l'un des employés est allé chercher une caisse de transport, Camryn Long, responsable marketing à la Central Missouri Humane Society, s'est postée à proximité de la petite famille féline pour prévenir toute tentative de fuite.

« La maman était incroyablement amicale, et les bébés tétaient alors qu'elle était allongée », raconte-t-elle à The Dodo .



Central Missouri Humane Society

Les chatons et leur génitrice ont été emmenés à l'intérieur et installés dans un coin confortable. Ils étaient tous en bonne santé.

« La maman s'occupait merveilleusement bien de ses petits et nous a laissé les manipuler et les vacciner sans aucun problème », poursuit Camryn Long.

Les chatons étaient âgés de 2 ou 3 semaines. Avec leur mère, ils ont été confiés à une famille d'accueil.

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Central Missouri Humane Society

La Central Missouri Humane Society a parlé d'eux sur Facebook. Peu après, une famille habitant non loin de là a contacté l'association, expliquant que la chatte lui appartenait. Elle s'appelle Miss Prisscilla et ses humains la cherchaient depuis des mois.

« Les retrouvailles ont été incroyablement émouvantes »

« Les propriétaires pensaient qu'elle avait été volée », dit Camryn Long. Ils ont fourni des photos pour prouver leurs dires.

« Elle n'était pas gestante lorsqu'elle est partie, et ils ont été stupéfaits d'apprendre qu'elle était devenue maman, d'après la responsable marketing. Les retrouvailles ont été incroyablement émouvantes ; on voyait bien que leur chatte leur avait énormément manqué. »

Miss Prisscilla et ses bébés resteront encore quelque temps en famille d'accueil. Par la suite, la mère rentrera probablement auprès de sa famille, tandis que les chatons seront proposés à l'adoption.



Central Missouri Humane Society

L'info Woopets : Pourquoi ne faut-il pas séparer des chatons de leur mère avant l'âge de 8 semaines ?

Les spécialistes recommandent même d'attendre 10 à 12 semaines lorsque cela est possible. Si les chatons commencent à manger seuls dès l'âge de quelques semaines, leur mère continue de jouer un rôle essentiel dans leur développement :