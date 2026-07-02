Perdue depuis des mois cette chatte est retrouvée avec ses chatons près des poubelles d'un refuge par sa famille
Après des mois d'absence, une chatte portée disparue a finalement été retrouvée avec une surprise de taille : elle était devenue maman de 4 chatons. Découverte abandonnée dans un carton près d’un refuge, elle a pu être identifiée grâce à des photos transmises par sa famille.
Récemment, des agents d'entretiens étaient arrivés tôt le matin au refuge de la Central Missouri Humane Society, à Columbia dans le Missouri (Etats-Unis), pour nettoyer l'établissement comme à leur habitude.
Après avoir terminé son travail, l'un d'eux s'est rendu du côté des bennes à ordures pour y déposer les poubelles. C'est là qu'il a découvert un carton censé contenir des mandarines, mais à l'intérieur duquel se trouvaient une chatte et ses 4 chatons, possédant tous un pelage tigré.
Central Missouri Humane Society
Il en a aussitôt informé le personnel du refuge, qui venait d'arriver. Tandis que l'un des employés est allé chercher une caisse de transport, Camryn Long, responsable marketing à la Central Missouri Humane Society, s'est postée à proximité de la petite famille féline pour prévenir toute tentative de fuite.
« La maman était incroyablement amicale, et les bébés tétaient alors qu'elle était allongée », raconte-t-elle à The Dodo.
Central Missouri Humane Society
Les chatons et leur génitrice ont été emmenés à l'intérieur et installés dans un coin confortable. Ils étaient tous en bonne santé.
« La maman s'occupait merveilleusement bien de ses petits et nous a laissé les manipuler et les vacciner sans aucun problème », poursuit Camryn Long.
Les chatons étaient âgés de 2 ou 3 semaines. Avec leur mère, ils ont été confiés à une famille d'accueil.
Central Missouri Humane Society
La Central Missouri Humane Society a parlé d'eux sur Facebook. Peu après, une famille habitant non loin de là a contacté l'association, expliquant que la chatte lui appartenait. Elle s'appelle Miss Prisscilla et ses humains la cherchaient depuis des mois.
« Les retrouvailles ont été incroyablement émouvantes »
« Les propriétaires pensaient qu'elle avait été volée », dit Camryn Long. Ils ont fourni des photos pour prouver leurs dires.
« Elle n'était pas gestante lorsqu'elle est partie, et ils ont été stupéfaits d'apprendre qu'elle était devenue maman, d'après la responsable marketing. Les retrouvailles ont été incroyablement émouvantes ; on voyait bien que leur chatte leur avait énormément manqué. »
Miss Prisscilla et ses bébés resteront encore quelque temps en famille d'accueil. Par la suite, la mère rentrera probablement auprès de sa famille, tandis que les chatons seront proposés à l'adoption.
Central Missouri Humane Society
L'info Woopets : Pourquoi ne faut-il pas séparer des chatons de leur mère avant l'âge de 8 semaines ?
Les spécialistes recommandent même d'attendre 10 à 12 semaines lorsque cela est possible. Si les chatons commencent à manger seuls dès l'âge de quelques semaines, leur mère continue de jouer un rôle essentiel dans leur développement :
- Elle leur apprend les codes sociaux félins (jeu, communication, contrôle des morsures et des griffades)
- Elle participe à leur équilibre émotionnel et à leur confiance face à leur environnement
- Les interactions avec la mère et la fratrie réduisent le risque de troubles du comportement à l'âge adulte
- Les chatons poursuivent leur apprentissage de la propreté et gagnent progressivement en autonomie
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire