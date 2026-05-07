« Aidez-moi », cette chatte abandonnée avec une note et frigorifiée survit grâce à l'attention constante d'un Border Collie

Mimi a été recueillie, puis confiée à une famille au sein de laquelle elle a créé un lien très fort avec Chili, une Border Collie très investie dans la bonne évolution de sa petite pensionnaire. Mimi n’avait qu’un mois lorsqu’elle est arrivée dans sa nouvelle maison, après un début de vie très mouvementé. Grâce à de bons soins et beaucoup de patience, elle se sent parfaitement à sa place, et bien dans sa peau.

Le regard protecteur et bienveillant d’une chienne peut faire beaucoup dans le parcours d’une petite chatte qui a vécu des jours difficiles dès le début de son existence. Le parcours de Mimi est la preuve qu’une famille est en capacité de faire progresser un animal dans le besoin. Une vidéo publiée sur Instagram, et relayée par Cat Time, revient avec émotion sur le parcours de la jeune féline de ses 1 mois à ses 1 an.

Retour sur une nuit difficile

Sous la vidéo, on en apprend plus sur le parcours de Mimi, qui a été retrouvée lors d’une nuit pluvieuse et froide, au bord d’une autoroute. Laissée dans une boîte, une pancarte indiquant « aidez-moi » était posée à côté d’elle, laissant imaginer l’abandon qu’elle venait de subir. Un passant s’est arrêté et a amené la chatte à sa propriétaire actuelle, que l’on imagine investie dans la cause animale.

@redhotcolliechili / Instagram

Un contact sincère et évident

Dès l’arrivée de Mimi dans la maison, Chili, la Border Collie âgée de 9 mois, a su qu’elle devait aider la nouvelle féline. La chienne l’a entourée de douceur, veillant sur elle la nuit, comme le jour, s’assurant qu’elle puisse avoir tout à sa disposition. Âgée d’un mois seulement, la chatte a bénéficié de soins lourds, pour assurer sa survie.

Rapidement, et grâce aux bons soins apportés par sa famille, elle s’est relevée.

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Elle pense qu’elle est un Border Collie

Le comportement atypique de la chatte n’a pas échappé aux internautes. La propriétaire précisait en description de la vidéo : « Maintenant, Mimi peut aboyer, jouer à chercher des objets, et vivre sa vie comme si elle était un Border Collie, mais elle est heureuse et en bonne santé, et incroyablement aimée ».

Nous apprenons un peu plus tard que l’aventure vient de commencer pour la chatte de 1 an qui va bientôt jouer le rôle de chatte d’accueil très prochainement, en apportant son soutien, à son tour, à un nouveau petit pensionnaire félin.