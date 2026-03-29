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Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté


dans la catégorie Emotion

Lorsqu’un chat errant s'est retrouvé dans sa cage d’escalier, Akram a su qu’il devait l’aider malgré l’interdiction de détenir des animaux de compagnie dans son immeuble. Aujourd’hui, le quadrupède profite d’une nouvelle vie pleine d’amour, chez un ami qui l’a adopté, et son bienfaiteur peut lui rendre visite régulièrement.

Illustration : "Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté"
© The Dodo

Akram habite une résidence où les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. Pourtant, récemment, alors qu'il venait de sortir de son appartement pour se rendre à la salle de sport, il a été surpris d'entendre des miaulements dans la cage d'escalier. En descendant les marches, il s'est retrouvé face à un adorable chat au pelage tigré, rapportait The Dodo.

Illustration de l'article : Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté
The Dodo

Le jeune homme ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Il avait bien envie de le toucher, mais avait peur de se faire griffer ou mordre. Il a néanmoins pris son courage à 2 mains et s'est mis à frotter doucement la tête du félin, qui a accepté ses caresses. Le quadrupède en a même redemandé.

Il voulait l'aider, mais il ne pouvait pas l'accueillir chez lui. Il l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner. Ce dernier a constaté qu'il n'était pas identifié. Akram a décidé de l'appeler Vega Chan et a commencé à le nourrir au pied de l'immeuble.

Illustration de l'article : Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté
The Dodo

Tout allait bien pendant quelque temps, puis le minet s'est mystérieusement volatilisé. Son bienfaiteur était triste et inquiet.

Une poignée de jours plus tard, Vega Chan est réapparu aussi soudain qu'il avait disparu, toujours dans la cage d'escalier.

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The Dodo

Akram était soulagé. Il s'est renseigné dans son entourage, en quête d'un adoptant pour son protégé. Il en a finalement trouvé un ; Vega Chan a été adopté par un ami prénommé Yusuf.

Illustration de l'article : Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté
The Dodo

Le chat profite de sa nouvelle vie au sein d'une famille aimante. Akram est d'autant plus heureux qu'il peut lui rendre visite aussi souvent qu'il le souhaite.

Illustration de l'article : Découvert dans les parties communes d'une résidence, un chat errant se lie d'amitié avec un homme et finit par être adopté
The Dodo

Comment aider un chat errant quand on ne peut pas l'adopter ?

Si vous croisez un chat errant, avez envie de le recueillir mais ne pouvez pas l'adopter pour différentes raisons (règlement de l'immeuble, déjà plusieurs autres chats à la maison, etc.), ils vous est possible de l'aider en :

A lire aussi : Après avoir trouvé une chatte errante lors d’une mission à l’étranger, ce soldat met tout en oeuvre pour la ramener chez lui et lui offrir une belle vie

  • Lui fournissant de la nourriture et de l’eau : installez-les à l’abri et à un endroit sûr pour que le chat puisse manger et boire sans danger.
  • Vérifiant son identification : une visite chez le vétérinaire permettra de savoir si le chat a une puce ou un tatouage.
  • Proposant un abri temporaire : une caisse avec une couverture dans un coin tranquille peut aider le chat à se sentir en sécurité.
  • Contactant un refuge ou une association : un placement en structure d'accueil le mettra à l'abri des dangers de la rue et lui offrira une chance d'être adopté.

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