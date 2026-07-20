Une bénévole découvre un chat errant blessé dans une école transformée en bureau de vote et décide de l'adopter

Attiré par la seule personne qui a pris le temps de lui tendre la main, un chat errant malade et blessé a trouvé bien plus qu’un peu de réconfort ce jour-là. Recueilli par sa bienfaitrice, le félin baptisé Pocillo a depuis retrouvé la santé et une vie remplie d’affection.

En Colombie, une femme nommée Paula Cuesta s'était portée volontaire pour aider à l'organisation d'un scrutin dans un lycée ayant fait office de bureau de vote. Elle est arrivée sur les lieux avant tout le monde. En marchant dans le couloir pour rejoindre la salle de classe où elle devait se poster, elle a vu un chat au pelage tigré.

Ce dernier semblait mal en point. « J’ai remarqué qu’il avait une énorme plaie sur le côté de la tête, derrière l’oreille. Il lui manquait une oreille et l’un de ses yeux était également blessé. C’était déchirant », raconte-t-elle à The Dodo .



Paula Cuesta

Le matou était méfiant au départ, mais son attitude a changé lorsqu'elle s'est accroupie et lui a tendu la main. « C’est alors qu’il a commencé à me faire confiance. Il s’est approché de plus en plus », dit-elle.



Paula Cuesta

Elle a passé quelques minutes avec lui avant d'entrer dans la salle de classe. Elle a alors été surprise de constater qu'il la suivait. Il l'a même devancée, comme s'il ne voulait pas qu'elle s'en aille. Il est resté brièvement à ses côtés, puis a décidé de s'en aller, car l'endroit commençait à s'agiter.

« Je ne pouvais pas simplement le laisser là »

Paula Cuesta a demandé aux autres volontaires s'ils le connaissaient, mais personne ne l'avait vu auparavant. Le chat ne semblait s'intéresser qu'à elle : « Il n'arrêtait pas de se frotter contre mes jambes, réclamant de l'affection ».



Paula Cuesta

La journée de Paula Cuesta au bureau de vote terminée, et après avoir vainement cherché le félin, elle l'a vu réapparaître au moment où elle s'apprêtait à quitter les lieux. « Il est venu tout de suite vers moi et a recommencé à se frotter contre mes jambes », relate-t-elle.

Elle a rencontré un policier qui lui a dit avoir remarqué ce chat et fait part de son étonnement de le voir se comporter ainsi avec elle. Il essayait d'attraper le quadrupède depuis le matin, mais personne ne parvenait à l'approcher.

Paula Cuesta a ensuite croisé l'agent de sécurité du lycée, qui lui a expliqué que ce chat errait seul dans le secteur depuis un ou 2 mois. Elle a alors décidé de l'emmener chez elle. « Je ne pouvais pas simplement le laisser là. Il était encore si jeune, et il avait déjà tant enduré », poursuit-elle.

« C’est un petit chat adorable. Il est incroyablement affectueux »

Elle l'a appelé Pocillo. Le chat a d'abord été installé dans la salle de bain pour être au calme et ne pas éparpiller les nombreuses puces qui l'infestaient. Le lendemain, elle l'a emmené chez le vétérinaire qui a prescrit divers traitements.

Pocillo se porte de mieux en mieux. « Sa blessure a guéri et son pelage commence à repousser », se réjouit sa sauveuse et désormais propriétaire.



Paula Cuesta

« C’est un petit chat adorable. Il est incroyablement affectueux. Il dort avec moi toutes les nuits ; il réclame sans cesse des câlins, me serre contre lui et veut qu’on le caresse », conclut-elle.

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L’info Woopets : pourquoi faut-il traiter rapidement un chat errant infesté de puces ?

Les chats qui ont vécu dehors sont souvent exposés aux parasites externes, notamment les puces, les tiques ou certains acariens. Une infestation importante peut avoir des conséquences sur leur santé, que voici :

Les puces provoquent des démangeaisons, des irritations cutanées et peuvent entraîner des lésions dues au grattage.

Chez un chat affaibli ou très jeune, une forte infestation peut contribuer à une anémie.

Les parasites peuvent également favoriser la transmission de certains agents infectieux ou de vers digestifs.

Il est important d’utiliser uniquement des antiparasitaires adaptés aux chats : certains produits destinés aux chiens, notamment ceux contenant de la perméthrine, sont toxiques pour eux. Un vétérinaire pourra recommander un traitement efficace selon l’âge, le poids et l’état général de l’animal, tout en vérifiant la présence d’autres problèmes de santé.

Enfin, après un sauvetage, le traitement contre les parasites fait partie des premières étapes pour permettre au chat de retrouver confort et bien-être, tout en protégeant d'éventuels congénères vivant sous le même toit.