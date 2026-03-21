Un chat roux s'aventure dans le terrarium d'un lézard pogona et se lie d'amitié avec lui (vidéo)

Dans une vidéo pleine de tendresse, un chat et un pogona se montrent plus complices que jamais, partageant câlins et jeux. Malgré les précautions à prendre avec ces rencontres inter-espèces, le petit lézard semble totalement confiant aux côtés de son ami félin.

Si les chats ont la réputation de se montrer distants quelquefois, ils n'en sont pas moins des animaux sociaux et attachés aux individus qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Ils peuvent se lier d'amitié avec des congénères, mais aussi des chiens et des représentants d'autres espèces, à commencer par les humains, bien évidemment. L'on s'attend beaucoup moins à ce qu'une forme de complicité se mette en place entre eux et des reptiles, par exemple. Pourtant, de telles histoires, quoique rares, existent bel et bien.

Une vidéo mise en ligne le 6 mars 2026 sur le compte TikTok « @allyblat » et relayée par Parade Pets en est un exemple.

On y voit un chat roux couché sur le sol aux côtés de son ami lézard, un pogona en l'occurrence, et faisant preuve de tendresse à l'égard de ce dernier. La séquence montre ensuite le félin s'aventurant dans le terrarium du dragon barbu d'Australie ou encore jouant avec lui sur le tapis.



@allyblat / TikTok

Le pogona, qui est appelé Tortellini, et le chat, dont le nom n'a pas été révélé, s'apprécient clairement et s'entendent à merveille. Cela peut paraître étonnant, les 2 espèces n'ayant, a priori, pas grand chose en commun, mais les caractéristiques du dragon barbu d'Australie en font un agréable compagnon pour tout le monde. Il possède, en effet, un tempérament sociable et docile, se laissant aisément manipuler, en particulier s'il y a été habitué dès sa jeunesse. En outre, il est curieux et interagit volontiers.

Entre admiration et prudence

Si de nombreux internautes attendris ont fait part de leur admiration en commentaires, d'autres ont souligné les dangers potentiels liés à la présence d'un chat auprès d'un lézard. La salive du félin contient, en effet, des bactéries telles que Pasteurella qui peuvent provoquer des infections chez le reptile.

Par ailleurs, le risque de stress induit chez le pogona n'est pas à négliger, mais sur ce point précis, force est de constater que Tortellini ne semble pas du tout nerveux aux côtés de son ami chat. Il paraît même totalement en confiance.

Voici la vidéo en question :

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