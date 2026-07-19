Un chat sénior parcourt 48 kilomètres caché sous un camion, saute sur l’autoroute où il est sauvé de justesse avant d'être rendu à sa famille

Après avoir disparu de chez lui, Artie a été retrouvé sain et sauf sur une autoroute très fréquentée, à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile. Ce chat de 14 ans doit son salut à un automobiliste qui l’a repéré et à l'intervention rapide des secours, qui ont permis de le réunir avec sa famille.

En Californie (Etats-Unis), un chat sénior s'étant faufilé sous un camion s'est retrouvé au beau milieu d'une autoroute à près de 50 kilomètres de chez lui. Alors qu'il risquait d'être renversé par l'un des véhicules circulant sur cette voie, il a été repéré à temps par un automobiliste et pris en charge par les secours, rapportait le San Francisco Chronicle .

Le félin en question, répondant au nom d'Artie, âgé de 14 ans et possédant un pelage gris, avait disparu de la maison de ses propriétaires à Vallejo. Il a été retrouvé environ une heure plus tard, seul sur l'autoroute 1010 près de San Rafael, à 48 kilomètres de son domicile.

L'hypothèse la plus probable est qu'il se soit glissé dans le passage de roue du camion conduit par la voisine de ses maîtres, juste avant que celle-ci ne prenne la route.

« Je ne sais pas s’il est tombé ou s’il a sauté, mais heureusement il n’a pas été percuté par une voiture. C’est vraiment un miracle que cela ne soit pas arrivé, étant donné la vitesse à laquelle les voitures roulent sur la 101 », explique Lisa Bloch, de l'association Marin Humane.

C'est cette dernière qui a pris Artie en charge après son sauvetage, l'après-midi du mercredi 8 juillet 2026, par 2 agents de la police autoroutière de Californie (California Highway Patrol). Celle-ci avait été alertée par un automobiliste ayant vu le chat à proximité du terre-plein central de l'autoroute 101.

« C'est un chat chanceux »

A son arrivée dans les locaux de la Marin Humane, Artie a été examiné par un vétérinaire qui a d'abord été inquiet en découvrant des traces de sang sur sa tête. Fort heureusement, il s'est avéré qu'il ne souffrait que d'éraflures sans gravité.

Il a également été passé au lecteur de puce d'identification. Comme il en porte bien une et que les informations sont à jour, l'association a pu obtenir les coordonnées de sa famille et la joindre. Elle est venue le chercher le lendemain pour le ramener à la maison.

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Marine Humane

En discutant avec ses propriétaires, Lisa Bloch a appris qu'ils avaient adopté Artie après l'avoir découvert errant dans le quartier. « C’est un chat chanceux, dit-elle. Il a commencé sa vie dans la rue et il a probablement dû se dire : “D’accord, je peux gérer ça”, puis il a sauté du camion. Il a vraiment 9 vies… Enfin, maintenant il lui en reste probablement 8. »



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