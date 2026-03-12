Autrefois couvert de nœuds et d'infections ce chat noir sénior dévoile une magnifique crinière après son sauvetage

Le contraste entre les photos d’hier et d’aujourd’hui de Cosmo est saisissant. Le chat qui ne pouvait plus ouvrir un œil et devait supporter le poids d’un pelage très emmêlé est devenu un chat sénior très élégant grâce à une passante dévouée puis une association impliquée. En prime, il a rencontré une humaine qui rêvait de faire sa connaissance et de l’intégrer à son quotidien.

Cosmo avait 10 ans lorsqu’il a fait la rencontre d’une femme bien décidée à lui offrir de meilleures conditions de vie. Abandonné depuis plusieurs années sans doute, expliquait Love Meow, il avait passé du temps seul et cela se lisait à travers son état physique fortement détérioré. Plus tard, c’est grâce à une association également qu’il a pu prendre un nouveau souffle. Son parcours de reconstruction a été long, mais en valait vraiment le coup.

Community Cat Club / Facebook

Bien entouré, malgré tout

C’est donc tout d'abord chez une première bienfaitrice que Cosmo a atterri. Le chat sénior a été nourri, mais les soins de la femme bienveillante n’ont malheureusement pas suffi. Cette dernière est rentrée en lien avec l’association Community Cat Club pour assurer une continuité des soins.

Lorsqu’une équipe s’est rendue sur place, tout s’est passé pour le mieux, avec ce chat qui avait bien décidé de se laisser faire. Une prise en charge vétérinaire lui a été proposé, ce qui a permis une grande avancée dans les soins. Cosmo a été soigné pour une infection devenue grave à l’œil, puis un programme d’interventions a été mis en place.



Community Cat Club / Facebook

Des soins qui procurent du bien-être

Il a été prévu que Cosmo soit opéré des dents, car beaucoup d’entre elles étaient infectées. Le chat âgé a aussi été confié à une famille d’accueil qui s’est appliquée à lui redonner toute sa splendeur en lui enlevant les nombreux nœuds qui alourdissaient son pelage. À partir de là, la transformation du félin a réellement eu lieu.

Quelques semaines après son arrivée dans sa famille d’accueil, Cosmo se portait déjà beaucoup mieux. Un bénévole vantait ses mérites : « C’est un chat adorable avec un cœur plein d’amour et une âme pleine de sagesse. Il dégage une atmosphère de tranquillité autour de lui, créant un environnement apaisant pour tous ceux avec qui il interagit ».

A lire aussi : Un chat menant une "double vie" est trahi par le message accroché par les voisins à son collier (vidéo)

Comme l’on pouvait s’y attendre, la belle nouvelle tant attendue est arrivée rapidement pour Cosmo, qui a été adopté par une femme admirative de son parcours. Le beau chat noir va pouvoir poser ses valises durablement et sereinement.