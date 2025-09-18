7 mois après le décès de leur précieux chat, ce couple décide d’adopter à nouveau sans s’attendre à ce que le destin leur réserve une surprise de taille

Lorsque l’on perd son animal de coeur, il est difficile de s’imaginer avec un autre… Pour certaines personnes cependant, reprendre un compagnon à 4 pattes est une nécessité. C’était le cas pour Tara et Steve, qui après 7 mois de deuil, ont décidé de se rendre en refuge pour offrir une seconde chance à un autre chat… ou à plusieurs.

Tara et Steve étaient complètement gagas de Jackson, leur magnifique chat tigré. Malheureusement, à l’âge de 18 ans, celui-ci s’est éteint, laissant ainsi ses humains dans une profonde tristesse. Mais au bout de 7 mois, Tara a décidé qu’elle ne pouvait plus rester sans un animal de compagnie et se sentait prête à ouvrir les portes de son foyer à un nouveau membre. “Je ne savais pas exactement quand nous serions prêts (à adopter de nouveau), mais je savais que nous le ferions. Donner un foyer à un autre bébé errant aurait été la manière parfaite d’honorer la mémoire de notre garçon”, a raconté Tara lors d’un entretien accordé plus tard à Love Meow.

© Tara & Steve

Pourquoi pas 3 ?

En parcourant les annonces sur Internet, elle est tombée sur la photo de Shadow, un splendide matou tabby qui lui a immédiatement rappelé Jackson. Il l’attendait au refuge d’Exploits Valley SPCA, situé à Grand Falls-Windsor au Canada. “J'ai immédiatement su qu'il était pour nous. Il m'a aussi gentiment rappelé notre Jackson, et nous sommes tombés amoureux…”, a-t-elle déclaré.

© Tara & Steve

Quelques jours plus tard, le couple a effectué les 5 heures de route qui les séparaient de Shadow et la rencontre s’est avérée incroyable. Mais, une fois sur place, le destin s’est joué de Tara et Steve.

© Tara & Steve

La famille au complet

Lorsqu’une employée du refuge a pris l’initiative de lui présenter Poco, un autre félin, Tara n’a pas su résister à cette frimousse qui s’est blottie en ronronnant dans ses bras. Puis, Pony, un second chat tigré, est entré dans la danse en venant se frotter contre le couple. Finalement, Tara et Steve ne sont pas repartis avec un mais avec 3 chats qu’ils ont renommés Chirp, Flynn & Riggs ! “Nous sommes très amoureux de ces 3 gars et nous sentons vraiment que nous étions tous faits les pour les autres. Jackson ne sera jamais remplacé, mais il serait heureux de savoir que l'on prend soin de son peuple et que sa maison continue d'être pleine d'amour et de bonheur”, a conclu Tara avec tendresse.

© Tara & Steve