2 chats seniors abandonnés après un déménagement peuvent compter sur leur nouvelle famille pour terminer leurs vieux jours dans l'amour (vidéo)

Mickey et Oliver, âgés de 10 et 15 ans, ont été abandonnés ensemble au refuge à la suite d’un déménagement. En raison du stress important ressenti, le personnel a fait en sorte que le séjour de ces 2 chats seniors et inséparables soit le plus court possible. Par chance, les félins ont rapidement trouvé une nouvelle famille qui les a adoptés et leur a promis de leur offrir de belles années dorées.

En règle générale, les vieux pensionnaires de refuge mettent plus de temps à trouver chaussure à leur patte, contrairement aux chiots et aux chatons. Alors quand l’équipe de l’AHS Newark a pris en charge 2 chats seniors abandonnés à la suite d’un déménagement, elle s’est inquiétée pour leur sort et a fait son maximum pour leur offrir une seconde chance.

Comme le révèle Cattime, Mickey (10 ans) et Oliver (15 ans) étaient non seulement âgés à leur arrivée, mais aussi inséparables. Ils cherchaient donc un foyer prêt à accueillir 2 boules de poils grisonnantes en même temps. Un pari difficile, mais que leurs bienfaiteurs ont relevé !

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« Pourquoi les gens abandonnent-ils leurs animaux âgés ? »

Stressé par le changement brutal de situation et l’environnement bruyant du refuge, le duo avait grandement besoin de trouver une famille au plus vite. « Notre objectif est de les garder ensemble. Ils ont déjà tant perdu et méritent de conserver ce qui leur a toujours été constant : leur amitié », avait écrit l’association sur Instagram.

© @ahsnewark / Instagram (capture d'écran)

Malgré le stress ressenti à leur arrivée et l’épreuve terrible qu’ils ont subie, les 2 félins se sont toujours montrés amicaux avec les membres de l’organisation.

La publication relatant leur histoire a suscité de nombreuses réactions. « Pauvres petits chéris, pourquoi les gens abandonnent-ils leurs animaux âgés ? », commente une utilisatrice du réseau social. « La pire chose que vous puissiez faire à un animal âgé », ajoute une dénommée Kittie.

© @ahsnewark / Instagram (capture d'écran)

« Cette mise à jour m’a fait pleurer »

Dans un commentaire datant du 8 juillet, l’association a finalement annoncé la plus heureuse des nouvelles : Oliver et Mickey ont été adoptés ensemble ! Loin de l’environnement stressant du refuge, ils vont pouvoir tourner la page et commencer un nouveau chapitre de leur vie ensemble.

Les 2 matous vont recevoir tout l’amour dont ils ont tant besoin après avoir vécu une période très difficile, et vieillir dans un foyer chaleureux. « Cette mise à jour m'a fait pleurer. J'ai vu tellement d'histoires bouleversantes ces derniers temps. J'avais besoin qu'ils soient aimés », confie une internaute. « Merveilleux », conclut simplement une autre personne émue.