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2 chats seniors abandonnés après un déménagement peuvent compter sur leur nouvelle famille pour terminer leurs vieux jours dans l'amour (vidéo)


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Mickey et Oliver, âgés de 10 et 15 ans, ont été abandonnés ensemble au refuge à la suite d’un déménagement. En raison du stress important ressenti, le personnel a fait en sorte que le séjour de ces 2 chats seniors et inséparables soit le plus court possible. Par chance, les félins ont rapidement trouvé une nouvelle famille qui les a adoptés et leur a promis de leur offrir de belles années dorées.

Illustration : "2 chats seniors abandonnés après un déménagement peuvent compter sur leur nouvelle famille pour terminer leurs vieux jours dans l'amour (vidéo)"
© @ahsnewark / Instagram (capture d'écran)

En règle générale, les vieux pensionnaires de refuge mettent plus de temps à trouver chaussure à leur patte, contrairement aux chiots et aux chatons. Alors quand l’équipe de l’AHS Newark a pris en charge 2 chats seniors abandonnés à la suite d’un déménagement, elle s’est inquiétée pour leur sort et a fait son maximum pour leur offrir une seconde chance.

Comme le révèle Cattime, Mickey (10 ans) et Oliver (15 ans) étaient non seulement âgés à leur arrivée, mais aussi inséparables. Ils cherchaient donc un foyer prêt à accueillir 2 boules de poils grisonnantes en même temps. Un pari difficile, mais que leurs bienfaiteurs ont relevé !

« Pourquoi les gens abandonnent-ils leurs animaux âgés ? »

Stressé par le changement brutal de situation et l’environnement bruyant du refuge, le duo avait grandement besoin de trouver une famille au plus vite. « Notre objectif est de les garder ensemble. Ils ont déjà tant perdu et méritent de conserver ce qui leur a toujours été constant : leur amitié », avait écrit l’association sur Instagram.

Illustration de l'article : 2 chats seniors abandonnés après un déménagement peuvent compter sur leur nouvelle famille pour terminer leurs vieux jours dans l'amour (vidéo)

© @ahsnewark / Instagram (capture d'écran)

Malgré le stress ressenti à leur arrivée et l’épreuve terrible qu’ils ont subie, les 2 félins se sont toujours montrés amicaux avec les membres de l’organisation.

La publication relatant leur histoire a suscité de nombreuses réactions. « Pauvres petits chéris, pourquoi les gens abandonnent-ils leurs animaux âgés ? », commente une utilisatrice du réseau social. « La pire chose que vous puissiez faire à un animal âgé », ajoute une dénommée Kittie.

Illustration de l'article : 2 chats seniors abandonnés après un déménagement peuvent compter sur leur nouvelle famille pour terminer leurs vieux jours dans l'amour (vidéo)

© @ahsnewark / Instagram (capture d'écran)

« Cette mise à jour m’a fait pleurer »

Dans un commentaire datant du 8 juillet, l’association a finalement annoncé la plus heureuse des nouvelles : Oliver et Mickey ont été adoptés ensemble ! Loin de l’environnement stressant du refuge, ils vont pouvoir tourner la page et commencer un nouveau chapitre de leur vie ensemble.

Les 2 matous vont recevoir tout l’amour dont ils ont tant besoin après avoir vécu une période très difficile, et vieillir dans un foyer chaleureux. « Cette mise à jour m'a fait pleurer. J'ai vu tellement d'histoires bouleversantes ces derniers temps. J'avais besoin qu'ils soient aimés », confie une internaute. « Merveilleux », conclut simplement une autre personne émue.

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