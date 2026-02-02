Une chatte au corps meurtri et au visage déformé par un accident se met à “pétrir” sous les yeux émus de son sauveur

Grièvement blessée et livrée à elle-même, une chatte appelée Bianca semblait totalement condamnée. Pourtant, grâce à la détermination sans faille d’un bénévole au grand coeur et à une incroyable force intérieure, son histoire a pris une tournure que personne n’osait espérer.

Bianca, une adorable chatte à la robe grise, avait été victime d’un terrible accident de la route. Elle avait été violemment percutée par une voiture, puis s’était réfugiée dans un jardin où on l’avait retrouvée et secourue.

Elle avait le visage complètement déformé, enfoncé dans toute sa partie droite et son œil du même côté était irrémédiablement atteint. C’est donc une féline au corps meurtri et à l’âme brisée que David Loop, de l’association Sierra Pacific Furbabies, avait prise en charge après sa découverte.



The Dodo

Plus d’un vétérinaire lui avait suggéré de l’euthanasier, mais David Loop n’était pas de cet avis. “J’avais foi en sa volonté de vivre”, raconte-t-il à The Dodo . Il a passé des heures à ses côtés à la clinique pour la réconforter et lui faire savoir qu’elle était aimée. Malgré la souffrance et le traumatisme, Bianca se comportait en véritable battante.



The Dodo

Après l’hospitalisation, David Loop l’a emmenée chez lui pour lui permettre de suivre sa convalescence dans de bonnes conditions. Il l’a surveillée 24h sur 24 et l’a nourrie à la seringue, tout en la rassurant constamment.



The Dodo

“J’ai su qu’elle était prête à continuer à se battre”

“Puis un jour, est arrivé ce qui est devenu mon moment préféré”, se souvient-il. Alors qu’elle avait encore ses plâtres aux pattes, la minette s’est mise à pétrir sa couverture. Cela signifiait qu’elle se sentait enfin détendue et en sécurité. “J’ai su qu’elle était prête à continuer à se battre”, dit son bienfaiteur.

Affectueuse à souhait, la chatte devenait de plus en plus active et mobile, à mesure que son état de santé s’améliorait. “La transformation de Bianca était sans précédent”, confie David Loop.



The Dodo

Elle était désormais prête pour l’adoption. L’équipe de Sierra Pacific Furbabies a fini par lui trouver une famille aimante. La brave Bianca a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison pour toujours. David Loop l’a vue partir en ressentant énormément de joie et de fierté.

