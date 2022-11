Une association alertée après la découverte d'un chat noir abandonné dans un carton scotché

Pumpkin est-elle victime des superstitions entourant les chats noirs, des difficultés économiques ou des 2 à la fois ? Les bénévoles l’ignorent pour le moment, mais ils ont volé au secours de cette chatte dès sa découverte par une passante alors qu’on l’avait enfermée dans une boîte et abandonnée près d’une benne à ordures.

Le lundi 17 octobre, une habitante de Crewe dans le Cheshire (nord-ouest de l’Angleterre) a fait une triste découverte en sortant les poubelles. Près d’une benne à ordures, à aux abords du lycée local, un carton scellé avec du ruban adhésif bougeait et des miaulements en émanaient. Elle l’a tout de suite ouvert pour y trouver une chatte noire, rapportait Crewe Nub News.

Sa bienfaitrice l’a emmenée chez elle pour la nettoyer, puis l’a conduite chez le vétérinaire avant de la confier au refuge local, celui de la RSPCA Crewe and Nantwich and District Branch. La dame aurait bien voulu la prendre en charge, mais elle ne pouvait pas le faire, car son chien ne s’entend pas avec les chats.



RSPCA

Le félin, âgé de 6 à 8 ans, était mal en point et recouvert de ses propres déjections. Il n’aurait pas survécu à cet horrible traitement s’il n’avait pas été retrouvé par la passante.

L’équipe de la RSPCA continue de prendre soin de la chatte. Son état de santé s’est considérablement amélioré depuis son sauvetage. Les bénévoles l’ont appelée Pumpkin.



RSPCA

Les abandons repartent à la hausse

Ils constatent une recrudescence d’abandons d’animaux de compagnie ces derniers temps, notamment en raison des difficultés financières auxquelles font face bon nombre de familles. L’association demande à ces gens de la contacter afin de réfléchir ensemble à une solution, au lieu d’abandonner ainsi leurs compagnons et les mettre en danger.

RSPCA

Le personnel de la RSPCA indique également que les chats à la robe noire souffrent encore plus de ce fléau. « Cela pourrait être dû à la superstition ou à une théorie selon laquelle ils ne sont pas aussi 'instagrammables' que les chats d'une couleur différente. C'est vraiment dommage », regrette Mandy Hill, coordinatrice des adoptions à la SPCA Crewe and Nantwich and District Branch.

Les bénévoles sont à la recherche d’une nouvelle famille aimante pour Pumpkin.