Des nouvelles de M. Satchel, le chat dont l’abandon irresponsable dans un sac à dos avait suscité l’indignation

Quand les membres de l’organisme Humane Fort Wayne ont récupéré M. Satchel, l’animal était encore sous le choc de ce qu’il avait vécu. Ils se sont alors montrés bienveillants et lui ont offert tout ce dont il avait besoin afin de le mettre à l’aise. Le quadrupède s’était adouci entre leurs mains et avait dévoilé une personnalité affectueuse. Il méritait quelqu’un capable de lui offrir l’attention dont il avait besoin, ce qu’il a finalement obtenu quelques jours après son sauvetage.

L’abandon de M. Satchel, détaillé dans un précédent article, avait fait grand bruit sur la toile. Enfermé dans un sac à dos, puis abandonné devant les anciens locaux de Humane Fort Wayne, l’animal avait passé 24 heures dans le noir et sous des températures en dessous de 0°C. Par chance, un membre de l’organisme était passé par là et l’avait finalement repéré.

Humane Fort Wayne / Facebook

Un chat en manque d’affection

M. Satchel a été conduit au refuge et examiné par les vétérinaires. Lesquels l’avaient récupéré frigorifié et apeuré, avec quelques problèmes digestifs en prime. Heureusement, les caresses et l’affection des bienfaiteurs l’ont aidé à se remettre sur pattes. La boule de poils était particulièrement friande de ces moments de tendresse et ne s’en lassait pas, comme si elle n’y avait jamais eu le droit. Elle avait alors montré son immense résilience, car elle aimait toujours les humains malgré ce que l’un d’eux lui avait fait.

Il était évident que le rescapé avait beaucoup d’amour à offrir. Pour cela, il avait impérativement besoin d’un foyer aimant au sein duquel il pourrait s’épanouir. Cela tombait bien, car une personne, touchée par son histoire, était prête à lui offrir ce dont il avait besoin. Cette dernière s’est rendue au refuge et l’a adopté. Une excellente nouvelle partagée par l’association sur les réseaux sociaux : « Nous sommes ravis de signaler que quelqu'un est venu juste pour lui et qu'il a été adopté ! », pouvait-on lire sur une publication.

M. Satchel devrait s’installer dans sa nouvelle maison d'ici à quelques jours : « Notre équipe médicale travaille dur pour préparer M. Satchel à s'adapter dans sa nouvelle maison. Il est actuellement dans notre refuge pour recevoir quelques derniers examens médicaux et des soins, et ses adoptants le ramèneront à la maison plus tard dans la semaine ! », écrivait le refuge. Lequel a chaleureusement remercié les internautes ayant soutenu la boule de poils après son sauvetage.