Une chatte errante refuse de faire confiance au bénévole qui veut l'aider jusqu'à ce qu'il prononce le mot magique (vidéo)

Un jeune musicien américain se faisant appeler « @cloudfactoryofficial » sur TikTok et habitant Columbus, dans l’Etat de l’Ohio, participe régulièrement à des campagnes solidaires aux côtés d’associations d’aide aux personnes en situation de précarité.

C’est justement ce qu’il faisait récemment Moatsville, en Virginie-Occidentale. Un voyage de 350 kilomètres à l’issue duquel il prenait part à la construction de logements et d’un centre communautaire.

C’est là qu’il a fait une rencontre bouleversante, celle d’une chatte errante au pelage blanc et noir. La féline était douce, mais craintive et clairement affamée. Le jeune homme a essayé de l’attirer, lui parlant et l’appelant à plusieurs reprises, mais elle se contentait de lui répondre en miaulant tout en restant à bonne distance.

Ce n’est que lorsqu’il lui a demandé si elle avait faim qu’elle a changé d’attitude. Comme si le mot « hungry » avait produit un déclic dans son esprit. Elle est alors venue vers lui. Il l’a longuement caressée et lui a donné à manger. Il n’en fallait pas plus pour que le musicien tombe sous son charme.



@cloudfactoryofficial / TikTok

Un moment qu’il a filmé et partagé sur TikTok. Voici la vidéo, relayée par PetHelpful :

@cloudfactoryofficial voulait recueillir cette chatte et l’adopter, mais il devait d’abord se renseigner à son sujet dans le quartier pour s’assurer qu’elle n’avait pas de propriétaire. Il a dû quitter les lieux sans elle, car il avait un travail à terminer.

Il est revenu le lendemain, mais la minette n’était plus là. Il l’a longtemps cherchée par la suite. En vain.

Une nouvelle rencontre féline

Alors qu’il poursuivait sa quête, il a découvert une autre chatte. Il a réalisé que celle-ci, qui possède une robe tuxedo, avait récemment mis bas. Elle était très maigre. L’artiste et ses collègues lui ont donné à manger, puis se sont lancés à la recherche de ses chatons.

Malgré leurs efforts, et bien qu’ayant entendu des miaulements dans un garage qu’ils ont fouillé de fond en comble, les petits restaient introuvables. Leur maman n’avait pas l’intention de dévoiler leur cachette.

Elle finira certainement par le faire. C’est ce que @cloudfactoryofficial espère en tout cas, lui qui ne s’est pas encore remis de la première déception.