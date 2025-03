Elle ne pensait pas craquer pour un nouveau petit chat alors qu’elle venait de perdre le sien, mais le destin en a décidé autrement

Le décès d’un animal de compagnie est douloureux. Si douloureux que beaucoup attendent des mois, voire des années avant de franchir le cap et de reprendre un compagnon à 4 pattes. Mais parfois, le destin peut être très surprenant, et alors il peut suffir d’un simple regard pour faire tomber les barrières d’un être en souffrance et chambouler ses plans de vie…

À l’origine, Natalie ne comptait pas reprendre un chaton si vite. Après la mort très récente de sa petite chatte Paige, dont elle avait beaucoup de mal à se remettre, le but était de laisser le temps faire les choses et attendre le bon moment pour adopter un nouveau petit compagnon. Mais le destin en a décidé autrement… Lorsqu’elle est tombée sur la photo de Earl et de sa famille, la canadienne a eu un coup de foudre immédiat pour le chaton au regard si curieux. Sans attendre une seconde, la jeune femme s’est empressée d’envoyer un message au refuge The Exploits Valley SPCA pour demander une rencontre avec le petit tabby.

© Exploits Valley SPCA / Facebook

La pièce manquante

Une semaine auparavant, Natalie venait de perdre sa chatte adorée. “La maison était tellement vide… Mais je n’étais pas sûre d’être prête à reprendre un chat tout de suite. Cependant, Earl a complètement volé nos coeurs”, a-t-elle expliqué dans un post Facebook relayé par Love Meow. Arrivé il y a peu au refuge avec sa mère Rose ainsi que ses frères Tetley et Grey, Earl était le plus téméraire de la portée, toujours prêt à partir en exploration et à faire les 400 coups ! Renommé Benny depuis son adoption, le petit chaton remplit désormais la maison de Natalie de joie et d’amour. “Il a pris l'habitude de faire la sieste à côté de l'oreiller de ma petite Paige, décédée il y a une semaine. C'est un cadeau de sa grande sœur”, a ajouté la jeune femme avec émotion.

© Exploits Valley SPCA / Facebook

Une belle fin pour tout le monde

Si Natalie et sa famille continuent de faire le deuil de la jolie Paige, ils peuvent compter sur la joie de vivre de Benny pour surmonter cette douloureuse épreuve. “Honnêtement, cela a été une véritable guérison pour moi”, a-t-elle assuré. Avec ses ronronnements rassurants, ses câlins et ses petites bêtises de chaton, le jeune matou aide quotidiennement sa maîtresse à aller mieux. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Natalie précise que toute la famille de Benny a trouvé sa famille. Rose, la maman, a d’ailleurs été adoptée en même temps que son fils Tetley. Une conclusion qui fait chaud au coeur !

© Exploits Valley SPCA / Facebook

© Exploits Valley SPCA / Facebook