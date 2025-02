Après une opération très risquée du cerveau, ce chat fête son 21ème anniversaire

Les animaux sont de vrais héros, non seulement parce qu’ils donneraient leurs vies pour leurs humains mais aussi car ils sont capables d’une force et d’une résilience à toute épreuve. C’est le cas de Mozzarella, un magnifique chat blanc qui fête aujourd’hui ses 21 ans alors qu’il est passé tout près de la mort il y a quelques années…

En 2021, après plusieurs examens, il a été découvert que Mozzarella avait une énorme tumeur au cerveau. Son histoire, racontée par InYourArea, est absolument remarquable ! Selon les informations publiées par le média, la masse détectée représentait environ un tiers de la taille de son cerveau et résultait d’un méningiome falciforme, autrement dit une tumeur cérébrale provenant des méninges et recouvrant le tissu cérébral. “Mozzarella est arrivé avec un historique d'instabilité et de rotations compulsives vers la gauche depuis 2 semaines. Une IRM a révélé une masse très importante que nous soupçonnions être un méningiome falciforme et nous avons proposé d'opérer. Il a subi une opération chirurgicale difficile car la tumeur ne voulait pas sortir sans combat”, a révélé Simon Bertram, spécialiste en neurologie et chirurgien de Mozzarella.

© In Your Area

Ni vu ni connu

Encore très marqué par cette opération inédite, le vétérinaire qui exerce au Cave Veterinary Specialists a assuré qu’il s’agissait de la plus grosse tumeur de ce type qui lui ait été donnée de voir dans sa carrière. Pourtant, le beau chat était bien décidé à se battre contre cette tumeur. Après la chirurgie, il a rencontré des problèmes neurologiques temporaires, comme une vision limitée et de légères convulsions. Néanmoins, avec le temps et beaucoup de repos, ces séquelles ont fini par totalement disparaître. “Vous ne pourriez jamais imaginer que Mozzarella a été gravement malade, ni même quel âge il a !”, affirme son humain David Nilsson.

© In Your Area

En effet, Mozzarella a récemment fêté son 21ème anniversaire et il se trouve qu’il est en pleine forme ! “Il ne semble pas se rendre compte qu'il est un chat très âgé maintenant. Il estime toujours qu'il est de son devoir de chasser tous les chats voisins du jardin”, ajoute son propriétaire avant de conclure : “Il commence chaque journée par une course-poursuite dans le jardin, suivie d'une sieste. La nuit, il ne dort que s'il se blottit contre moi sous la couette. Il ressemble à une boule de mozzarella ! Il s'est très bien rétabli, ses crises ont été contrôlées par des médicaments et il est rapidement revenu à son état normal – avec en plus une dépendance au poulet rôti !”