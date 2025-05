Privés de lumière pendant 4 ans, ces 2 chats découvrent enfin la chaleur d’un rayon de soleil

Il y a des bonheurs simples qui bouleversent et qui ont davantage de sens qu’on ne l’imagine. Lorsqu’Angela Kasper poste les photos de son chat Henry, faisant la sieste sous les rayons du soleil, elle partage bien plus qu’une scène a priori ordinaire du quotidien ; elle exprime sa joie de voir son ami félin sortir littéralement de l’ombre et profiter pleinement de la lumière naturelle.