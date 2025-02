Ce chaton a su exactement comment se faire adopter et son plan a parfaitement fonctionné

Dans bien des cas, ce sont les animaux qui choisissent leurs adoptants et non pas l’inverse. Nat Rumoro peut en témoigner, elle qui n’a pas vraiment eu le choix en rencontrant un jeune chat répondant désormais au nom de Toro et qui a fait un long voyage à ses côtés pour commencer sa nouvelle vie.

Nat Rumoro et son fiancé habitent l’Etat du Kentucky, aux Etats-Unis. C’est toutefois à 2700 kilomètres de là qu’ils ont trouvé le nouveau membre de leur famille, comme le raconte The Dodo.

Le couple s’était récemment rendu à Porto Rico. Un soir, pendant leur séjour, Nat Rumoro regardait son compagnon disputer un match de baseball quand un chaton à la robe tigrée s’est approché d’elle. Il a ensuite sauté sur ses genoux et a décidé d’y dormir. La jeune femme n’en croyait pas ses yeux. Il agissait comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

« On dirait que ce chat vient de vous choisir », lui a dit un homme qui regardait aussi ce match. « Oh non, je ne l’emmène pas à la maison », lui a-t-elle répondu, mais son interlocuteur n’en était pas si sûr. « J'ai le sentiment que je vais vous revoir demain et que vous aurez une réponse différente », a-t-il, en effet, rétorqué en souriant.

La partie terminée, le félin s’en est allé. Nat Rumoro s’apprêtait à en faire de même, mais alors qu’elle s’est mise à marcher, le quadrupède est revenu vers elle en courant, puis s’est assis à ses pieds et ne voulait plus s’éloigner.

Un nom et une nouvelle vie

Il était presque minuit. Elle et son fiancé n’avaient pas envie de l’abandonner sur place. Ils l’ont donc emmené. Le lendemain matin, ils l’ont conduit chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il avait les oreilles pleines d’acariens (mites) et présentait quelques blessures, notamment sur le nez. Le praticien a prescrit un antibiotique et d’autres traitements.



Nat Rumoro

Nat Rumoro et son fiancé lui ont trouvé un nom : Toro.

Nat Rumoro

Ce n’est pas la seule décision qu’ils ont prise à son sujet, puisqu’il est reparti avec eux dans le Kentucky, où « il vit sa meilleure vie maintenant », se réjouit son adoptante.