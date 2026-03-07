Un organisme de protection animale sauve 17 chats en détresse qui survivaient sous le même toit dans des conditions déplorables

17 chats ont été sauvés par les membres de la BC SPCA en Colombie-Britannique, alors qu’ils se trouvaient dans une situation horrible. Couverts d’excréments, dénutris, malades, blottis les uns contre les autres, les pauvres félins étaient dans un piteux état. Ils sont aujourd’hui soignés et remis sur pattes, et ont été proposés à l’adoption.

On pourrait l’appeler la maison de l’horreur tant ce que les agents de protection de la BC SPCA située dans la vallée du Fraser (Colombie-Britannique) ont découvert était effroyable. En effet, le 29 janvier, alors qu’ils intervenaient pour porter secours à des chats enfermés dans une maison, les membres de la BC SPCA ont été témoin des conditions ignobles dans lesquelles 17 chats tentaient de survivre.

« L'odeur d'ammoniac était si forte qu'elle imprégnait l'air à l'extérieur de la maison »

Ce sont les paroles de Matt Affleck, le directeur régional chargé de la cruauté envers les animaux de Lower Mainland, dans la vallée du Fraser. Jamais les membres de la BC SPCA ne se seraient attendus à la situation qu’ils ont dû affronter en entrant dans cette demeure. 17 chats se trouvaient enfermés dans des cages pour chiens, parfois jusqu’à 8 par cage, dans une détresse évidente, et laissés à l’abandon. À mesure qu’ils exploraient la maison, les constats de maltraitance et de négligence étaient de plus en plus inquiétants. « Nous sommes entrés dans la chambre à coucher de la maison où les chats semblaient avoir été logés à un moment donné. La pièce était imprégnée d'urine et d'excréments », expliquait Matt Affleck. Par la suite, ils ont également trouvé les restes de 3 chats ainsi qu’un cadavre de chiot enfermé dans une caisse cadenassée.

BC SPCA

« C'est vraiment l'un des cas les plus difficiles et les plus troublants dont nous nous souvenions récemment. »

Dans des cages pour chiens dont le sol était recouvert d’urine et d’excréments, les pauvres félins, déshydratés et maigres, étaient terrifiés, mal en point et se blottissaient les uns contre les autres. « La situation était tellement grave que lorsque nous avons sorti les chats des caisses pour les placer dans des cages de transport propres, nous avons vu de l'urine couler de leur fourrure. Lorsque les agents ont essayé de déplacer les caisses, celles-ci semblaient collées au sol à cause de tous les déchets. » confiait Matt Affleck.

Malgré la peur, les chats tentaient de s’exprimer, expliquait-il encore, « mais leur résistance a été de courte durée et ils semblaient avoir simplement abandonné. J'espère que c'était parce qu'ils savaient qu'on venait les aider, mais je pense qu'ils étaient tellement traumatisés qu'ils n'avaient plus la force de se battre. »

Personne ne savait depuis quand ils n’avaient plus été nourris et leur état était alarmant.

BC SPCA

Les chats ont été conduits à la clinique vétérinaire afin d’être pris en charge et soignés.

« Nous avons été heureux d'apprendre qu'ils se portaient bien après leur examen et qu'ils avaient commencé à se nettoyer, ce qui est bon signe », expliquait Matt Affleck. Puis, lorsque le vétérinaire a autorisé leur transport, c’est au centre animalier de la BC SPCA qu’ils ont été emmenés. Là-bas, l’équipe s’est occupée d’eux, mais a été choquée de leur état. « Ces pauvres chats étaient les cas les plus graves qu'ils aient jamais rencontrés. Un chat avait un gros morceau d'excréments collé au bout de la queue. » Tous ont dû être lavés et rasés.

« Ils se sont rapidement calmés lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient nourris régulièrement »

Parmi les 17 chats, 14 ont eu besoin d’un programme alimentaire spécifique pour qu’ils reprennent du poids de façon supervisée et sécurisée. Grâce à 6 petits repas par jour, ils ont pu se rétablir et éviter tout syndrome de renutrition inappropriée. L’un des chats souffrait d’un pyomètre (infection de l’utérus grave), et a dû subir une stérilisation d’urgence. Trois autres (un chaton et 2 adultes) étaient atteints de panleucopénie ou maladie de Carré féline (maladie virale très contagieuse), et ont dû être euthanasiés sans souffrance. Les autres chats ont été placés en quarantaine pendant 15 jours pour s’assurer qu’ils n’étaient pas atteints, eux aussi.

A lire aussi : Cette chatte sauvée de l'errance révèle une passion pour les verres d'eau, qu'elle préfère même aux friandises

BC SPCA

Une fois remis sur pattes, les chats ont été proposés à l’adoption le 13 février après avoir été examinés par le vétérinaire. La plupart d’entre eux ont déjà trouvé une nouvelle maison où ils pourront oublier les horreurs qu’ils ont vécues.