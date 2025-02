Des bénévoles découvrent une chienne émaciée abandonnée dans un appartement et font tout pour lui donner une lueur d’espoir

Gina se trouvait dans un appartement, seule, lorsque les bénévoles sont venus à sa rencontre. La chienne était rongée par la peur, mais avait aussi été privée de nourriture durant un temps qui n’a pas pu être estimé. En état de dénutrition sévère, la chienne est encore à la clinique vétérinaire et bénéficie d’un suivi particulier.

C’est l’association Second Chance Rescue située à New York qui est intervenue pour sauver Gina se sa situation terrible, dans un appartement du quartier du Bronx (New York, États-Unis). L’équipe venue à son secours a qualifié d’« horrible » son état.

« Elle vomissait et était très faible »

Comme ils le détaillent sur une publication Facebook relayée par nos confrères de PetHelpful, les bénévoles ont reçu un appel leur signalant la présence d’une petite chienne dans un appartement. En pénétrant dans le logement, les sauveteurs ont tout de suite compris la gravité de la situation : « Elle vomissait et était très faible. Il suffisait d’un regard pour sentir l’ampleur de sa souffrance ».

« Nous l’avons immédiatement prise en charge »

Il était évident que Gina devait être prise en charge dans les plus brefs délais, pour éviter le pire. Les bénévoles du Second Chance Rescue ont confié la petite chienne à leur « vétérinaire partenaire », qui a su agir comme il fallait.

Gina a reçu plusieurs injections et médicaments pour que sa santé ne s’aggrave pas. Malgré tout, son état n’était pas suffisamment rassurant pour la laisser repartir au refuge.

Un risque à prendre en compte : « le syndrome de renutrition inappropriée »

Ce syndrome, apparaissant souvent sous le sigle « SRI » désigne la réaction de certains organismes lors de la phase de renutrition, après une période de privation alimentaire. Le métabolisme ayant perdu l’habitude d’ingérer des aliments peut ne plus y parvenir et cela engendre alors de multiples complications touchant autant la sphère cardiaque que les muscles, les reins ou les poumons.

Pour Gina, la reprise alimentaire a dû se faire sous surveillance, pour contourner au maximum ce « risque élevé de SRI ».

« Le monstre qui t’a négligée ne peut pas gagner »

Si Gina est restée un certain temps à l’hôpital, elle s’apprête à rejoindre prochainement son refuge. Les internautes et abonnés Facebook de la page du refuge lui ont adressé tout leur soutien en commentant : « Vous êtes entre de merveilleuses mains maintenant », « Douce Gina, j’espère que de jour en jour tu iras mieux ».

Un appel aux dons a été lancé pour que Gina poursuive ses soins médicaux dans de bonnes conditions. Du temps et de la douceur, voilà les éléments nécessaires à sa bonne rémission.