Un chat Savannah se prend pour le propriétaire d’un Shiba Inu et le promène tranquillement en laisse dans la maison (vidéo)

Postée sur Reddit, la vidéo montre ce chat et ce chien évoluer en toute détente et sans relation de domination. Ayant décidé de prendre les choses en main, le Savannah saisit l’opportunité de promener « son » chien en laisse, et ce dernier se laisse faire, se sentant presque rassuré par la situation.

Il est rare de voir des chats prendre le contrôle à ce point-là. Eux qui ont la réputation d’être indépendants ont aussi parfois des envies de mener les troupes. Ici, le chat de grande taille a sauté sur une occasion pour promener son compagnon, certainement moins confiant que lui, à travers la maison. La scène est étonnante, mais témoigne d’une belle entente entre les animaux. Parade Pets a partagé ce post Reddit qui a tant plus aux internautes.

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r/aww - Reddit

Une scène qui étonne

En voyant la vidéo publiée sur Reddit, on comprend que le chat a l’habitude d’agir ainsi avec le Shiba Inu. Le Savannah saisit la laisse, puis passe à l’action en tenant la laisse entre ses dents pour promener le chien à travers la maison. Le duo avance dans l’espace de la maison, comme s’il s’agissait d’une promenade. Le chien suit le mouvement, pas vraiment perturbé par ce qui est en train de se passer.

r/aww - Reddit

Un jeu plutôt sérieux

On pourrait penser que le fait de promener le chien est un jeu. En effet, l’aspect ludique est évident pour le chat qui saisit la poignée en bondissant, ne faisant pas toujours attention à l’autre chat de la maison qui se trouve sur son passage.

On perçoit aussi l’aspect didactique et soutenant de cette activité, qui permet au Shiba Inu de prendre confiance en lui.

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Comment créer une routine équilibrée avec un chien et un chat ?

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