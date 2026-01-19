Elle scrolle sur Facebook et tombe sur la photo de son chat disparu depuis 2 ans

Un chat disparu depuis 2 ans a enfin regagné son foyer grâce à une heureuse coïncidence. Entre émotion et soulagement, cette histoire rappelle à quel point les retrouvailles avec nos compagnons à 4 pattes peuvent être magiques.

Sandra Santiago et sa famille, qui habitent Châteauneuf-sur-Charente (16), avaient découvert fin novembre 2023 un chat noir semblant “perdu et affamé” dans le centre-ville de la commune angoumoise.

La jeune femme lui avait donné à manger avant de poster une photo de lui sur Facebook dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse. Elle avait décidé de le garder pour prendre soin de lui en attendant de retrouver sa famille. Elle était convaincue qu’il en avait une car, bien que ne portant pas de puce d’identification, il était castré.

Sandra Santiago et les siens ont appelé leur protégé Hope. Ils ont continué de chercher ses éventuels propriétaires. Sans résultat. En réitérant son appel à témoin un mois plus tard, la Castelneuvienne a précisé qu’elle n’était pas en mesure d’héberger le félin indéfiniment “car il est atteint du sida et du calicivirus et nous avons déjà un chat.”

Un chat qui “ne demande qu’à être câliné”

En l’absence de maître, elle lui cherchait une famille aimante disposée à lui offrir un nouveau départ, idéalement sans autre chat pour prévenir tout risque de contagion. “Il est très affectueux, calme et ne demande qu'à être câliné”, ajoutait Sandra Santiago dans son post Facebook.



Sandra Santiago / Facebook

3 jours plus tard, un heureux rebondissement, rapporté par Charente Libre , s’est produit. “Ce p'tit chat que nous avons surnommé Hope s'appelle en fait Pumba”, a-t-elle en effet révélé dans une mise à jour de sa dernière publication.

Quasiment au même moment, la propriétaire de Pumba a annoncé la nouvelle des retrouvailles et fourni des précisions sur les circonstances de ce retour inattendu.

Habitant Bunzac, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Châteauneuf-sur-Charente, Cassandra Richard a expliqué qu’elle était à sa recherche depuis 2 ans. “Aujourd’hui, j’appelle ça la magie de Noël”, a-t-elle écrit le 30 décembre 2025, indiquant qu’il s’était volatilisé en novembre 2023. “Nous avons passé des semaines, puis des mois à te chercher, à t’appeler jour et nuit, sans jamais perdre totalement l’espoir”; a ajouté la Bunzacoise.

“Le plus beau des cadeaux de Noël”

Elle a renoué avec l’espoir en tombant sur une publication partagée dans un groupe Facebook “Pet Alert”. ”On se regarde et on se dit : c’est notre chat”, raconte Cassandra Richard, qui est allée chercher son ami félin dès le lendemain matin.

La santé de Pumba n’était pas au mieux, mais son humaine était évidemment heureuse de le revoir et de pouvoir le ramener chez elle. “Aujourd’hui, nous t’avons récupéré malade, mais vivant, a-t-elle effectivement écrit. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je ne réalise toujours pas que tu sois enfin de retour à la maison.”

Pour Cassandra Richard, ce retour inespéré est “sans aucun doute le plus beau des cadeaux de Noël”.