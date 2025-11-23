Un chat avec une "carapace de tortue" attire l'attention d'âmes bienveillantes qui découvrent qu'on le cherchait depuis 5 ans

Après 5 ans d’absence, un magnifique chat à la robe noire nommé Doudou a enfin retrouvé sa famille grâce à la vigilance de riverains et à sa puce d’identification. Cette touchante histoire, racontée par la SPA de Haguenau, rappelle à quel point l’identification peut être salvatrice et offrir des retrouvailles improbables, mais émouvantes.

Sur sa page Facebook, la SPA de Haguenau, dans le Bas-Rhin, a récemment partagé “l’incroyable histoire de Doudou”. Ce dernier est un chat noir ayant retrouvé sa famille et sa maison après une disparition ayant duré 5 longues années.

Dans son post relayé par France Bleu , l’association alsacienne explique que des habitants de la commune de Betschdorf, située à 15 kilomètres de Haguenau, avaient repéré et recueilli un chat qu’il croyaient errant.



Une personne bienveillante avait ainsi pris l’habitude de le nourrir depuis quelques mois. Son dos était recouvert de poils emmêlés qui faisaient penser à une “carapace de tortue”. Une des familles d’accueil de la SPA avait été informée de la situation. Elle a décidé d’intervenir aux côtés de la bienfaitrice du félin pour tenter de le capturer en toute sécurité. Elles ont finalement réussi à le faire.



Par la suite, elles ont passé le quadrupède au lecteur de puce d’identification, constatant qu’il en avait bien une. Le dispositif leur a permis de découvrir qu’il s’appelle Doudou, que ses propriétaires veillaient constamment à mettre ses informations à jour et que ces derniers l’avaient déclaré perdu en 2020. Cela faisait donc 5 ans qu’ils n’avaient aucune nouvelle de lui.

“Toute la famille est folle de joie de l’avoir retrouvé”

On imagine donc le bonheur qu’ils ont dû ressentir en apprenant son sauvetage. Doudou a pu rentrer auprès des siens. “Toute la famille est folle de joie de l’avoir retrouvé, et nous aussi !” peut-on lire dans la publication Facebook de la SPA de Haguenau.

L’association en a profité pour rappeler l’importance de cette démarche - obligatoire - qu’est le puçage de nos animaux de compagnie et des heureux dénouements qui peuvent survenir par ce biais. “Une belle preuve que l’identification sauve des vies et permet des retrouvailles inespérées”, a-t-elle effectivement conclu.