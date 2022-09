20 chiens et un chat maigres, déshydratés et blessés évacués d'une maison, une association appelle à l'aide

Une association de protection animale de l’Ohio a pris en charge 21 animaux qui vivaient dans d’horribles conditions dans une maison. Les chiens et le chat souffrent tous de malnutrition, de déshydratation et de diverses blessures. Le refuge a lancé un appel aux dons pour les soigner et leur offrir un nouveau départ.

20 chiens et un chat négligés ont été découverts et sauvés chez un particulier à Youngstown, dans l’Etat de l’Ohio, rapportait WYTV.

L’intervention de l’association locale Animal Charity of Ohio et des forces de l’ordre dans la propriété concernée a eu lieu le jeudi 8 septembre. Elles avaient été alertées par des voisins, préoccupés par l’état de santé des canidés.

Ces derniers étaient laissés à l’extérieur en permanence à la merci des éléments, sans nourriture adéquate ni eau.



Animal Charity of Ohio / Facebook

Parmi eux, on dénombre plusieurs chiots. Tous les chiens sont très maigres et ont besoin de soins urgents. Ils sont également déshydratés, blessés et, pour certains, boiteux. 2 d’entre eux sont dans un état critique, étant en déshydratation sévère et léthargiques. « Nous espérons être intervenus à temps pour pouvoir les réhydrater par intraveineuse et les soigner ici pour les sauver », confie Jane MacMurchy, d’Animal Charity of Ohio.

Appel aux dons

Le refuge de l’association avait déjà du mal à trouver des places et des ressources avant ce sauvetage. Animal Charity of Ohio en appelle donc à la générosité du public et a lancé un appel aux dons. Elle a besoin de couvertures, litières, croquettes pour chien, pâtée pour chat, laisses, tondeuses, combinaisons jetables et détergents pour le nettoyage du matériel et des cages, entre autres besoins énumérés dans une liste mise en ligne.

Les propriétaires de la maison en question ont reçu une citation à comparaître, d’après les autorités.

A lire aussi : Elle vend sa robe de mariée pour sauver un chien au Liban abandonné, maltraité et teint en bleu